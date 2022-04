Caldo, temporali, freddo: a Pasqua tutte le stagioni in un weekend

Caldo e sole, sembra un anticipo della bella stagione anche se il cielo non è completamente sgombro.

In questi giorni innocue velature sulla Lombardia tradiscono la presenza di correnti meridionali in alta quota; le stesse che stanno trasportando sopra le nostre teste una discreta quantità di pulviscolo sahariano che contribuisce a mantenere una certa foschia.

Durante il weekend pasquale è atteso l'arrivo di aria più fredda dal Nord-Europa, che nella giornata di sabato riuscirà anche a portare una modesta instabilità sulla Regione: nel pomeriggio-sera qualche acquazzone o temporale sparso tra Prealpi e pianure, in esaurimento entro la notte su domenica. Pasqua che trascorrerà con tempo stabile, a tratti nuvoloso fino al mattino ma poi ben soleggiato ovunque nel pomeriggio-sera. Sole protagonista anche a Pasquetta, con cieli solcati da qualche innocuo annuvolamento.

Le temperature caleranno durante il fine settimana, specie da domenica in quanto sabato - fino al pomeriggio - registrerà valori sui 22-23° C. Pasqua con termometro che a fatica raggiungerà i 18-19° C e sulla stessa falsariga anche Pasquetta. Minime notturne anch'esse in decisa diminuzione dai 10-12° C di venerdì-sabato fino ai 6-8° C di domenica e lunedì.

Il dettaglio su Lecco

Weekend pasquale che inizierà con un sabato dapprima mite e soleggiato, temperatura 21-22° C. Tra pomeriggio e sera venti più freddi da Est e qualche acquazzone di passaggio. Pasqua nuvolosa al mattino, poi sole ma clima frizzante (massime inferiori ai 20° C). Pasquetta con sole prevalente e lieve rialzo termico, ma sempre in un contesto termico sotto la media del periodo.

(in collaborazione con Andrea Colombo di 3B Meteo)