Il pazzo clima di inizio aprile: all'improvviso le massime sfiorano i 25 gradi

Un avvio di primavera che inizia a sembrare più un inizio estate. Esaurite le piogge delle scorse settimane, il ritorno dell'alta pressione sul nord Italia è coinciso con un deciso rialzo delle temperature massime.

Nella giornata di sabato si sono sfiorati i 25° C, dato che verrà replicato oggi, domenica 7 aprile, e abbondantemente superato lunedì, quando ci si aspetta che la colonnina di mercurio salga ancora fino a sfiorare - in alcune zone d'Italia - i 30° C.

Sabato il record, secondo i dati del Centro meteo lombardo, è stato registrato a Taceno con 24.3 (alle ore 16.22), mentre fra Garlate e Olginate si sono superati i 24°. A Lecco centro è stata toccata la tempertura massima di 23.4° C alle 16.41. Decisamente anomalo, se si pensa che siamo solo a inizio aprile.

Le previsioni per domenica

(da 3B Meteo)

A Lecco domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 13° C, lo zero termico si attesterà a 4. 020 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

I comuni più caldi sabato 6 aprile

Abbadia 22.3

Barzago 22.9

Bevera di Sirtori 22.6

Cernusco Lombardone 22.9

Cortenuova di Monticello 22.7

Garlate 24.2

Lecco Centro 23.4

Lecco Germanedo 22.9

Lecco San Giovanni 22.8

Lezzeno di Bellano 23.1

Oggiono 22.9

Olginate 24.1

Oliveto Lario 22.4

Osnago 22.6

Rovagnate fraz. Albareda 22.8

Santa Maria Hoè loc. Sancina 22.4

Tacenbo 24.3

Valmadrera 22.7