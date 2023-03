Dopa la pausa invernale, riprendono le aperture straordinarie dei Luoghi di fede dell’Alta Brianza. Si riparte infatti domenica 2 aprile con l’apertura al pubblico di importanti siti religiosi di dell’Oggionese, all’interno del progetto culturale che vede come capofila l'associazione Clerici Vagantes, cofinanziato dalla fondazione comunitaria del Lecchese onlus e da Lario reti holding.

"Luoghi di fede dell’Alta Brianza" promuove la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale attraverso il coinvolgimento e coordinamento delle realtà e associazioni locali già operanti sul territorio. Come di consueto, grazie alle associazioni locali e ai volontari, saranno visitabili alcuni dei luoghi di fede coinvolti nel progetto.

In questa occasione siti aperti saranno la chiesa di San Lorenzo e il Battistero, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, in collaborazione con la pro loco e l'associazione Arcao di Oggiono e la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Ello, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30, in collaborazione con l’associazione chiesa dei Santi Giacomo e Filippo onlus.

Dal prossimo mese anche le altre chiese coinvolte nel progetto riprenderanno con le loro aperture: si tratta in particolare della chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago, e del santuario di San Martino a Bestetto di Colle Brianza.