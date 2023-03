Appello ai giovani: "Costruiamo insieme il Lecco Film Fest"

Spazio ai giovani anche durante la quarta edizione del Lecco Film Fest, organizzato dalla fondazione Ente dello spettacolo e promosso da confindustria Lecco e Sondrio, in città da mercoledì 5 a domenica 9 luglio. Il festival ha sempre riservato attenzione al mondo dei giovani, con attività dedicate e il coinvolgimento diretto nello staff del festival. Quest’anno, grazie al contributo di regione Lombardia e fondazione Cariplo, le attività con i giovani si moltiplicano con la possibilità di entrare a far parte del team di organizzazione e realizzazione del festival, dopo aver seguito un percorso di formazione e inserimento.

Grazie alle attività proposte da cinematografo lab, i giovani che lo vorranno potranno scoprire i segreti del festival, conoscere nuovi coetanei e trovare nuove ispirazioni per costruire insieme la professione di domani. Costruiamo insieme il Lecco Film Fest è un’occasione per incontrare professionisti del mondo del cinema e della cultura e con loro imparare una professione e scoprire nuovi talenti. È l’opportunità di diventare parte dello staff di un festival cinematografico partecipando passo passo alla sua costruzione entrando nel team di professionisti.

Insieme ai giovani sarà possibile costruire l’edizione 2023 del Lecco Film Fest, "Ridestare lo stupore". Nei mesi di aprile e maggio seguiranno un percorso formativo, in presenza e online, per imparare a progettare, realizzare, comunicare un festival. Da giugno potranno mettere in pratica quanto appreso affiancando i responsabili del Festival durante il periodo della sua preparazione (15 giugno - 4 luglio) e realizzazione (5 - 9 luglio).

Quattro i percorsi di formazione fra cui scegliere, pensati per accompagnare ciascun partecipante a scoprire una parte del processo che porta alla creazione di un festival cinematografico.

Progettazione: dal tema agli ospiti, dalla scelta dei film al contatto con gli agenti delle star: tutti i passaggi per arrivare al programma del festival

Organizzazione: far arrivare gli ospiti, coordinare gli sponsor, facilitare lo staff fra programmazione e imprevisti

Produzione: gestione dei film, allestimenti, sigla, relazioni con il pubblico: tutto quello che serve perché niente vada storto

Comunicazione: social, foto, video, podcast, web: gli strumenti per i professionisti che comunicano un evento culturale

Dal 18 aprile al 31 maggio ci sarà una prima fase di formazione, con incontri di massimo 2 ore a settimana in presenza e online. Toccherà poi alla momento del "costruiamo!" dal 20 giugno al 4 luglio fino alla terza fase "si va in scena!" dal 5 al 9 luglio. L'iniziativa rivolta ai giovani si terrà a Lecco, le sedi del corso sono in via di definizione. Il progetto è rivolto a un massimo di 20 partecipanti residenti in Lombardia, con un’età compresa fra i 17 e i 19 anni. Sarà data priorità ai ragazzi e alle ragazze residenti o domiciliati in provincia di Lecco.

Tutte le attività offerte connesse alla partecipazione del percorso di formazione sono gratuite. Ai partecipanti saranno garantiti: il percorso di formazione previsto dal bando, l'attestato di partecipazione, l'accesso agli spazi e alle attività del festival, la copertura assicurativa. Per presentare domanda è necessario il compilare l'apposito form di pre-iscrizione via internet entro venerdì 7 aprile. Gli esiti saranno comunicati entro il 12 aprile 2023. Il calendario del programma verrà fornito a ciascun partecipante prima dell’inizio degli incontri. Per maggiori informazioni scrivere a giovani@leccofilmfest.it