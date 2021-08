Applausi per il Lecco Film Fest, anche i giovani protagonisti

È entrato nel vivo con successo il festival del cinema targato Lecco. Dopo gli applausi a Giacomo Poretti e Antonio Albanese, ieri è andata in scena la terza giornata del "Lecco Film Fest" alla presenza di altri artisti e volti importanti del mondo del cinema, dell'infomazione e della televisione, giunti in città per una rassegna nata con lo scopo di dare spazio al cinema e alla cultura, valorizzando anche il territorio.

La giornata di sabato 31 luglio si è aperta in Piazza XX settembre con la consegna degli attestati del corso di Opera Prima, un progetto dell’Istituto Toniolo che il festival ha inglobato e esteso ai giovani del territorio lecchese: per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, da martedì 27 sono stati giorni dedicati a raccontare loro esperienze di cinema utilizzato a fini didattici. Presente alla premiazione e agli incontri anche il promotore del Lecco Film Fest, il prevosto della parrocchia di San Nicolò, don Davide Milani.

A prendere la parola è stata la giornalista Tiziana Ferrario: "Questo corso, iniziato in estate per passione, per gioco o anche per divertimento, può diventare quello che si farà come professionisti tra qualche anno nella vita. Provando, sperimentando e seguendo anche i consigli e ringraziando anche per le critiche, perché sono quelle che fanno crescere".

Alla presenza dei giovani del corso, la piazza ho accolto - intervistato da Pedro Armocida, giornalista e Direttore del Pesaro Film Festival - l’intervento di Luigi Ballerini, medico e scrittore per ragazzi: «Il cinema non è per la scuola, deve sempre più entrare nelle scuole. Perché l’ispirazione e le idee per i soggetti, per i libri, per il film vengono dalle esperienze fatte nelle vita. Auguro ai ragazzi di Opera Prima di essere curiosi e impiccioni, vi invito ad ascoltare le chiacchiere in autobus o di sbirciare i messaggi che qualcuno manda in pubblico a qualcuno, tanto se scrivo in pubblico non è colpa vostra».

La cultura è di casa a Lecco durante il festival: non solo quella cinematografica, ma anche quella letteraria portata dal Premio Lucia - in collaborazione con Egea, main sponsor del Lecco Film Fest - alla carriera: destinataria è la psicoterapeuta Maria Rita Parsi: «La letteratura deve parlare ai bambini e alle donne».

"Proprio queste ultime - ha fatto notare Tiziana Ferrario - sono state in prima linea durante la pandemia su tanti fronti caldi”. La cinepresa, in mano alla giornalista e regista Laura Battaglia, ha portato il festival e i lecchesi in Yemen con il documentario “Yemen nonostante la guerra”, proiettato sullo schermo del Nuovo Aquilone. "Lo Yemen è noto per la più grave crisi umanitaria al mondo, ormai incancrenita dopo lo scoppio della guerra civile nel 2015. Ancora più difficile è raccontare storie di vita oltre la guerra, attraverso le quali rendere protagonisti uomini e donne che lottano ogni giorno per sopravvivere e costruire una società più giusta".

Per realizzare "ciò che fa bello il mondo", le donne devono prendersi le opportunità, ma anche poterle avere: ecco perché nell’incontro "Verso le pari opportunità: appunti per una rivoluzione" la critica cinematografica Angela Prudenzi, critica cinematografica, ha raccontato: "Solo il 12% dei finanziamenti pubblici per realizzare un film va a donne e solo il 21% dei finanziamenti Rai. Solo il 9,2% di film realizzati da donne vengono distribuiti. Le produttrici sono il 25%, e le sceneggiatrici il 14,6%". Ci sono anche dati positivi che raccontano come i film che arrivano ai festival e ottengono i premi sono firmati da registi uomini nel 17% dei casi, mentre quelli delle donne il 33%.

Il cinema è cultura e il turismo a Lecco sta cercando di ripartire proprio da questo legame che il territorio rinsalda con espressioni culturali: nell’incontro dedicato al tema sono intervenuti Giovanni Cattaneo, assessore all’attività territoriale del Comune di Lecco e Fabio Dadati, presidente di Lariofiere che ha dato la seguente visione: "Prima di vendere un prodotto o un territorio devi dargli un’anima e una coerenza. In questa fase ci servono persone che scrivono e raccontano il territorio, che raccontano la nostra anima, quello che ci caratterizza. Una delle caratteristiche del nostro territorio è il fare, l’industria, l’artigianato ad esempio".

La terza giornata del festival è stata chiusa dall’incontro con la regista del film “Miss Marx” - proiettato sugli schermi del Nuovo Aquilone e dell’auditorium della Camera di Commercio - Susanna Nicchiarelli che ha raccontato la sua Eleonor Marx: "L’Ottocento ci appare lontano, ma è meno distante di quanto pensiamo. Mi sono divertita a giocare con costumi e location, ma nella storia di Eleanor ci sono le contraddizioni di ogni essere umano. La sfida principale è stata quella di rapportarmi a dei personaggi realmente esistiti, e molto moderni, le loro emozioni, i sogni, le passioni erano simili alle nostre, anche il loro essere trasgressivi». Come sarebbe oggi Eleanor, se fosse nostra contemporanea? «Sarebbe allora come oggi, protagonista di una storia di libertà e di autoaffermazione".