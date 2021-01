Sistema idrico integrato: 4,3 milioni di euro per interventi di provincia di Lecco

L'assessore regionale Foroni annuncia 64 Milioni di Euro per 110 opere prioritarie in Lombardia. Ecco quelle che interesseranno il nostro territorio

Regione Lombardia ha sottoscritto le convenzioni con i 12 Ambiti Territoriali Ottimali (Ato) per adeguare le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato regionale agli standard europei. In particolare, fra tutti i progetti proposti dagli Ato, sono stati cofinanziati 110 interventi prioritari in tutto il territorio regionale, a fronte di 164 ritenuti ammissibili, il tutto nel triennio 2021-2023.

La prima tranche, appena liquidata, ammonta a 24 milioni di euro, su 64 milioni complessivi destinati da Regione ai gestori del servizio idrico di Lombardia. La seconda e la terza tranche, rispettivamente di 30 e 10 milioni, verranno liquidate nel 2022 e nel 2023. Il costo totale dei 110 interventi è di 142.152.582,95 milioni di euro.

«Interventi necessari per essere in linea con le norme europee»

«Abbiamo voluto dare un segnale concreto di sostegno all'ammodernamento del sistema idrico integrato regionale con l'approvazione e la sottoscrizione in tempi record degli accordi per contribuire economicamente a ben 110 interventi, nel pieno spirito del "Piano Lombardia" fortemente voluto dal presidente Fontana - ha commentato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - Abbiamo altresì voluto privilegiare, tra le opere proposte dagli Ato, quelle che si trovano già in avanzata fase di progettazione o di esecuzione, e che avranno una diretta influenza nell'adeguare il nostro sistema idrico alle direttive europee, oppure che serviranno a risolvere o ad evitare una potenziale procedura di infrazione Ue».

«Grazie a questo ennesimo cospicuo sforzo economico da parte di Regione, il nostro sistema idrico compirà un notevole progresso verso l'ammodernamento e la piena efficienza - conclude l'assessore regionale - superando la maggior parte di quelle carenze infrastrutturali che sono in gran parte la causa principale dello stato non sempre ottimale di fiumi, laghi e falde sotterranee».

I fondi suddivisi per provincia:

Ato - costo complessivo - (numero interventi) - quota regionale - prima tranche 2021

Bergamo 10.653.475,40 - (9) - 5.301.538,02 - 1.988.076,76

Brescia 27.183.070,32 - (9) - 10.011.491,70 - 3.754.309,39

Como 8.230.656,54 - (11) - 4.092.084,06 - 1.534.531,52

Cremona 11.415.000,00 - (10) - 4.697.651,46 - 1.761.619,30

Lecco 8.854.302,61 - (11) - 4.309.826,21- 1.616.184,83

Lodi 8.282.804,00 (7) - 3.914.777,56 - 1.468.041,59

Mantova 11.404.000,00 - (9) - 5.489.521,11- 2.058.570,42

Milano 11.861.832,29 - (14) - 5.727.457,69 - 2.147.796,63

Monza 8.210.820,21 - (3) - 3.707.429,03 - 1.390.285,89

Pavia 18.108.619,75 - (14) - 8.237.742,97 - 3.089.153,61

Sondrio 8.827.000,00 - (5) - 4.124.951,48 - 1.546.856,81

Varese 9.121.001,83 - (8) - 4.385.528,71 - 1.644.573,27

Totale 142.152.582,95 - (110) - 64.000.000 - 24.000.000

Gli interventi in provincia di Lecco

Di seguito riportiamo invece gli interventi in dettaglio per quanto concerne la provincia di Lecco, con il quadro economico complessivo, l'importo a carico di Regione Lombardia e lo stato di avanzamento: