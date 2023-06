Auser Lecco è aperta per ferie: "Cari anziani non siete soli"

Non solo i trasporti sociali e altri servizi socio assistenziali garantiti nelle diverse sedi attive tra città e provincia. Da giugno a settembre 2023 torna la campagna Auser rivolta agli anziani per vivere un’estate serena tramite il servizio di compagnia telefonica, videochiamate da App protetta e la proposta di occasioni di socializzazione. "I nostri volontari e le nostre sedi sono pronti ad accogliere e ascoltare chi ha bisogno di aiuto - fa sapere l'assocoazione guidata da Claudio Dossi - Auser non si ferma d’estate e con la sua rete di prossimità è vicina ai cittadini più deboli e fragili ancor più in questo delicato periodo dell’anno".

Insieme alla compagnia telefonica, sono inoltre previsti consigli utili e pratici su come difendersi dal gran caldo, l’emissione di due bollettini di Ats alla settimana messi a disposizione nelle sedi Auser e pubblicate sui social per anticipare informazioni in merito alle “ondate di calore”, videochiamate da App Auser e la possibilità di partecipare a momenti conviviali.

Le sedi operative tra città e provincia

Per attivare il servizio di compagnia telefonica, richiedere servizi di accompagnamento o informazioni in genere la persona anziana o in condizione di fragilità può contattare la struttura più vicina a casa nelle sedi locali di Auser Leucum a Lecco (0341/286096), Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Valsassina, Perledo, Oggiono, Calolziocorte. E in tutte le sedi locali della Provincia di Paderno d’Adda, Barzanò, Colico, Olgiate, Olginate, Monte Marenzo, Cernusco Lombardone.

Le sedi Auser sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Negli orari di chiusura componendo il numero verde gratuito 800 99 59 88 risponderà il call center nazionale che inoltrerà eventuali richieste alla sede più vicina a casa tua. "Non esitare a contattarci!"