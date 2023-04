Dagli alpini mano tesa al soccorso: donati strumenti preziosi ai Volontari

Oltre 15 chili di polenta preparati e quasi 150 persone servite. L'ormai tradizionale taragnata riproposta oggi, domenica 23 aprile, dagli alpini del gruppo "Pippo Milesi" di Calolzio nella sede della Cà ha ottenuto un'ottima adesione di pubblico. Ma soprattutto è stata l'occasione per concretizzare una donazione utile e importante a favore dei Volontari del Soccorso di via Mazzini. Le penne nere guidate dal capogruppo Claudio Prati hanno infatti consegnato una serie di attrezzature mediche per corsi di primo intervento all'associazione guidata dal presidente Fabrizio Vatteroni. Tra questi un defibrillatore didattico, alcuni tablet e un manichino pediatrico.

"Esprimiamo il nostro grazie sincero agli amici alpini per questi strumenti destinati alla formazione dei volontari e della cittadinanza - hanno detto il presidente Vatteroni, il suo predecessore Roberto Carsana e l'istruttore Gianmaria Motta - Oltre ai corsi di addestramento, utilizzeremo questi supporti tecnici anche durante le lezioni che svolgiamo nelle scuole. Senza dimenticare l'utilità di tablet e altre attrezzature per il lavoro in sede, ci permetteranno anche di eliminare tanta carta”.

Nuovo corso e open day con i Volontari nella sede di via Mazzini

E proprio venerdì 28 aprile alle ore 20.30 nella sede dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte verrà presentato il nuovo corso aperto a tutta la cittadinanza, con "moduli" per poter diventare operativi sia in interventi di emergenza, sia in servizi di carattere socio assistenziale. Sabato 29 aprile, invece, a partire dalle ore 14 avrà luogo invece l’open day sempre nella sede di via Mazzini: tra le ore 14 e le 17 i cittadini potranno conoscere da vicino i volontari e i loro preziosi servizi, oltre a spazi e mezzi in dotazione al soccorso.

"Oggi concretizziamo il frutto delle varie iniziative che organizziamo sul territorio all'insegna della solidarietà - ha sottolineato il capogruppo Claudio Prati - Siamo felici di dare un aiuto concreto agli amici Volontari del Soccorso, associazione che da oltre mezzo secolo, come noi alpini, è vicina alla cittadinanza". L'amicizia tra penne nere e soccorritori dura da tempo, da quando gli alpini negli Settanta aiutarono il neonato sodalizio allora in piazza Mercato ad acquistare una delle sue prime ambulanze, per arrivare fino alle più recenti collaborazioni in occasione di manifestazioni pubbliche e iniziative di solidarietà.