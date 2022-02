Roberto Carsana premiato dalle penne nere di Calolzio

La Targa della solidarietà alpina a Roberto Carsana, da oltre 40 anni colonna dei Volontari del Soccorso. Carsana, molto apprezzato per il suo impegno concreto, continuo e costruttivo, è stato anche ex presidente dell'associazione di via Mazzini nella quale continua tuttora a operare al fianco degli altri volontari oggi guidati da Fabrizio Vatteroni. La consegna della Targa della solidarietà è avvenuta ieri, domenica 27 febbraio, al Monastero di Santa Maria del Lavello, al termine dell'assemblea annuale delle penne nere di Calolzio guidate da Claudio Prati. Presente anche il sindaco Marco Ghezzi.

Marco Ghezzi, Roberto Carsana e Claudio Prati.

Nell'occasione, insieme alla celebrazione della messa nel vicino santuario, è stato anche consegnato l'assegno di 2.000 euro alla Lilt per il reparto di oncologia di Lecco. Presente a ritirarlo il dottor Francesco Maria Guida. (Si ringrazia Giorgio Toneatto per le foto).

Presto gli alpini del gruppo "Pippo Milesi" saranno impegnati in altre iniziative di solidarietà e di aggregazione: il 5 e 6 marzo saranno in piazza con l'Aism, il 27 marzo si terrà una taragnata nella sede de La Cà, mentre il 3 aprile avrà luogo la Camminata per il 150° delle Truppe Alpine.

Insieme alle penne nere della Valle San Martino guidate da Stefano Casetto, anche il gruppo calolziese sarà poi all'opera per organizzare il prossimo Campo scuola "Rispetto e Natura". L'apprezzata iniziativa volta a promuovere i valori alpini soprattutto tra i più giovani, coinvolgendo i bambini di 4^, 5^ elementare e prima media, torna per la sesta edizione dopo due anni di sospensione causa covid. Il Campo scuola si terrà dal 16 al 19 giugno prossimi a Monte Marenzo.