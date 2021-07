Dal 1968 attivo in centro Calolzio, "Mario Parrucchiere" premiato come attività storica

"Mario Parrucchiere" premiato come attività storica da Regione Lombardia. L'ufficialità del riconoscimento è arrivata nei giorni scorsi e in tanti si stanno complimentando in queste ore con il titolare del negozio situato in piazza Vittorio Veneto nel cuore di Calolzio, con il figlio Matteo che sta portando avanti il lavoro e con la figlia Martina, a sua volta impegnata per diversi anni nell'attività di famiglia. Mario aprì il suo negozio di parrucchiere nell'ormai lontano 1968, dopo aver lavorato alcuni anni come apprendista a Foppenico. Abbiamo incontrato proprio Mario e Matteo Malacorda nella loro attività a due passi dal municipio.

"Siamo felici di aver ricevuto il riconoscimento di attività storica, la notizia ci è stata confermata nei giorni scorsi dalla nostra associazione di categoria e presto riceveremo l'attestato - spiegano Mario e Matteo Malacorda (nella foto) - Insieme alla professionalità, crediamo che il valore aggiunto di questo lavoro sia trattare con attenzione il cliente, instaurare quasi un rapporto di amicizia con le persone. Molti di coloro che vengono a tagliare i capelli da noi sono diventati nostri amici, ci scelgono da anni. Certo, negli ultimi tempi è diventato più difficile lavorare, basti pensare alla complicazione di tanti aspetti burocratici, e soprattutto alla recente pandemia. Ma nel complesso se si lavora bene si viene premiati, i risultati arrivano. Certo, sarebbe importante capire e rilanciare il valore dei negozi di vicinato, utili per il tessuto sociale di un paese e di una città".

"Bisogna tornare a credere nei negozi di vicinato, sono un valore aggiunto per il benessere di una comunità"

Mario Malacorda, classe 1945, aveva già ricevuto nel 1981 il titolo di Cavaliere del Lavoro. Ora questo nuovo riconoscimento. Ma come è cambiato in più di mezzo secolo il mestiere di coiffeur, e come è cambiata Calolzio?

"Nel 1968 si lavorava in un'altra condizione, il cliente arrivava, rimaneva più tempo anche per scambiare quattro chiacchiere prima e dopo il lavoro - racconta Mario parrucchiere - E poi la lettura dei giornali, c'è chi venendo a fare barba o capelli si informava sulle notizie e le iniziative in città. Insomma, la conferma di quello spirito di amicizia sul quale abbiamo sempre puntato e continuiamo a puntare molto. Io ho iniziato lavorando 8 anni sotto un altro parrucchiere a Foppenico, Caruso. Nel 1968 ho poi aperto questa attività in proprio in piazza Vittorio Veneto con altri due ragazzi che mi aiutavano. Più avanti hanno poi iniziato a lavorare qui anche i miei figli Martina e Matteo che ora porta avanti l'attività".

"Anni fa a Calolzio c'erano molte più attività commerciali e artigiane che davano un certo benessere anche ai paesi limitrofi - aggiunge il coiffeur - Purtroppo la chiusura di tanti negozi di vicinato ha impoverito le cittadine, compresa Calolzio. Basta vedere lo scenario di corso Dante con tante saracinesche abbassate. Occorre rilanciare quello spirito artigiano di qualche anno fa".

"Una gioia vedere tre generazioni di calolziesi nel nostro negozio"

Mario Malacorda commenta infine: "La nostra professione sa regalarci diverse soddisfazioni non solo di carattere strettamente lavorativo. Tra le gioie di questi anni c'è per esempio quella di vedere persone che hanno iniziato a tagliare i capelli nel nostro negozio negli Sessanta e continuano a venire da noi da mezzo secolo. Clienti e amici che avevo conosciuto a Foppenico e che poi mi hanno seguito qui in centro: giovani diventati nonni, e con loro i figli e i nipotini. Tre generazioni legate a Mario Parrucchiere insomma, davvero molto bello".