Dopo il video dedicato alla storia, oggi tocca alle premiazioni: entra nel vivo il 50° dei Volontari del Soccorso

Calolzio abbraccia l'associazione di via Mazzini in occasione dell'importante festa di compleanno. Ieri sera la diretta online dalla sede, il presidente Vatteroni e la vice Rosa: "Un momento di grande emozione che siamo felici di vivere con la cittadinanza"

Entra nel vivo la festa per i 50 anni dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 settembre, si terranno la dimostrazione pratica di primo soccorso (alle ore 15) e la premiazione dei volontari in piazza Vittorio Veneto (a partire dalle 14) in centro città. Si continuerà poi domani, domenica 5, con il corteo degli automezzi delle associazioni alle 10, la santa messa nella chiesa Arcipresbiterale e il pranzo.

Intanto già ieri sera si è tenuto un primo significativo appuntamento con la diretta online (sui canali Facebook e Youtube dell'associazione) dedicata a questo importante mezzo secolo di storia durante il quale i volontari sono stati a servizio della popolazione della Valle San Martino e dell'Olginatese, e non solo. Certo, non è stato facile riassumere in poco più di un'ora ben 50 anni di storia, gioie e fatiche. Ma grazie ai video preparati dallo staff guidato dal volontario Paolo Gilardi "Scintilla", è stato dato spazio in modo coinvolgente e approfondito, con filmati e interviste, ad alcuni dei volontari che a vario titolo hanno fatto e stanno facendo la storia dell'associazione.

Ad aprire la diretta nella location allestita all'esterno della sede di via Mazzini sono stati il presidente Fabrizio Vatteroni e la sua vice Paola Rosa, i quali hanno manifestato la gioia che tutti i volontari stanno vivendo per questo importante anniversario, ricordando inoltre la volontà di viverlo con tutta la popolazione che ancora una volta sta dimostrando il proprio affetto e legame nei confronti del sodalizio.

Il capo istruttore Gian Maria Motta ha quindi illustrato i percorsi di formazione da intreprendere per diventare soccorritori, annunciando un nuovo corso al via tra breve tempo. Oggi i componenti dell'associazione sono quasi 300, attivi 24 ore su 24, ma proprio per i molteplici servizi che svolgono sono sempre necessarie forze nuove. Vladimiro Dozio, ex presidente e uno dei soci fondatori, ha quindi iniziato il viaggio alla riscoperta di questi 50 anni, rileggendo lo Statuto con i nomi di quel gruppo di amici e operatori sanitari che a cavallo tra il 1970 e il 1971 diedero vita ai Volontari del Soccorso di Calolzio.

Spazio quindi al lancio delle interviste, con passaggi nei quali non è mancato anche un filo di commozione, oltre ad aneddoti e ricordi che ben hanno disegnato cosa significa essere volontari. Le clip hanno dato voce in particolare a Piera Losa, cofondatrice che al suo primo servizio dovette soccorrere una persona a lei cara (con lieto fine), Aldo Scola, Cosimo De Franco, Rosalba Tavola. E poi ancora Roberto Carsana, ex presidente che ha guidato il pubblico online alla riscoperta delle vecchie sedi illustrando come il lavoro dei soccorrittori sia cambiato negli anni, tra nuove sfide e impegno per la comunità.

Vi riproponiamo il video integrale della serata - clicca sul link sopra in evidenza per vederlo - conclusa con la messa in onda anche di alcune foto storiche dei Volontari, fino al coinvolgente video "Don't Worry" girato a inizio anno per abbracciare idealmente tutta la popolazione nel delicato momento della seconda ondata covid. E anche durante questa emergenza i Volontari del Soccorso hanno saputo esserci, svolgendo un compito prezioso in uno dei comuni più colpiti dalla pandemia a livello lecchese. Un video con un messaggio di rassicurazione "Noi ci siamo" e speranza per una pronta ripartenza. Ora più che mai, dunque, Buon compleanno Volontari!