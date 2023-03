I carabinieri del Nas salgono in cattedra alla scuola alberghiera

I carabinieri del Nas in cattedra alla scuola alberghiera. Grande interesse per la lezione sulla sicurezza alimentare e il rispetto delle normative sul tema, che si è tenuta nella mattinata del 9 marzo dai rappresentati del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Brescia al Cfpa di Casargo. "L'iniziativa si contestualizza nella proposta formativa ricca di incontri con professionalità di alto profilo che contribuiscono all’arricchimento della proposta didattica" - fa sapere la direzione dell'istituto professionale.

Il comandante tenente colonnello Nunzio Stanco e il luogotenente Antonio Mazzone hanno parlato direttamente agli studenti del Cfpa. Graditi ospiti anche il colonnello Alessio Carparelli, comandante provinciale dei carabinieri di Lecco e il luogotenente Luigi Taricco, comandante della stazione carabinieri di Casargo.

I temi trattati nell'incontro

L’incontro ha permesso di approfondire il ruolo che le forze dell’ordine svolgono nell’ambito della sicurezza e della salute alimentare in ambienti sia pubblici, sia privati. Tra i temi esaminati in maniera più approfondita, l’importanza della rintracciabilità degli alimenti, le corrette prassi in materia di igiene nell’ambito alimentare, l’importanza del manuale Haccp per aumentare la sicurezza alimentare attraverso il controllo e la gestione dei punti critici nelle fasi di manipolazione degli alimenti.

I militari hanno condiviso anche il racconto di autentiche esperienze operative, dalle contraffazioni alimentari, al rischio di contrarre malattie come la salmonella e insieme agli studenti hanno riflettuto sull’importanza di tutte le normative previste dalla legge nella loro futura professionalità.

Il presidente Silverij: "Intervento molto apprezzato"

"A nome mio e di tutto il cda voglio ringraziare sentitamente i rappresentati delle forze dell’ordine che ci hanno fatto l’onore di incontrare i nostri ragazzi - aggiunge Francesco Maria Silverij, presidente del Cfpa Casargo - La loro presenza è stata fortemente voluta come un necessario momento formativo per i nostri studenti. Gli alunni del Cfpa Casargo hanno talmente apprezzato questo intervento, da partecipare attivamente ponendo quante più domande possibili. L’estrema positività di questa esperienza ci ha convinto nel rendere questo incontro con le forze dell’ordine un appuntamento fisso anche nei prossimi anni".