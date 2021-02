Gli auguri dello chef stellato Fabrizio Ferrari al Cfpa di Casargo per la nuova avventura del ristorante didattico

Dopo l'attività a Lecco Ferrari è diventato docente in Corea del Sud partecipando anche a un programma tv. Per gli alunni la nuova importante esperienza al Porticciolo '84

Il passaggio di consegne è avvenuto tra lo Chef stellato Fabrizio Ferrari e il Cfpa di Casargo, entrambi appartenenti al mondo dell’insegnamento. Lo Chef Ferrari infatti ora si trova in Corea del Sud come docente presso l’università Woosong a Daejeon.

« Il Porticciolo '84 mi ha tenuto legato all’Italia per 40 anni, anche se ho sempre avuto il desiderio di evadere - racconta Fabrizio Ferrari - La scelta di trasferirmi in Corea è maturata col tempo, ero arrivato ad un punto di saturazione tale per cui non riuscivo più a divertirmi come prima. Attraverso le mie conoscenze coreane coltivate negli ultimi 10 anni, avendo sempre a che fare sempre con sous-chef coreani in cucina, sono stato contattato per partecipare ad un programma televisivo coreano. Questo mi ha fatto guadagnare notorietà in Corea e alla fine è arrivata questa meravigliosa proposta che ho accettato ».

« L'idea di subentrare nella gestione del ristorante è venuta naturale e ne abbiamo subito discusso con Fabrizio - commenta Marco Cimino, Direttore del Cfpa Casargo - Abbiamo avuto la fortuna di collaborare con lui in diverse occasioni, andando a creare un rapporto di stima reciproca. Da lui abbiamo sempre ricevuto tirocinanti del Cfpa formati al meglio, oltre ad aver collaborato strettamente all'avvio del primo IFTS e al tempo stesso su progetti di formazione e sviluppo delle competenze degli studenti. Dall’inizio abbiamo seguito la sua passione per la corea, dai tirocinanti, al sous chef fino al programma televisivo e all'importante incarico universitario che oggi ricopre ».



« Mi è subito piaciuta l’idea che il Porticciolo 84, ristorante storico di Lecco, potesse diventare un luogo in cui i ragazzi del Cfpa potessero imparare e sperimentare - conclude Fabrizio Ferrari - Entrambi faremo divulgazione di cucina: mi farebbe piacere, nei momenti in cui sarò di ritorno dalla Corea, poter dare il mio contributo realizzando eventi speciali in collaborazione con i ragazzi ».

Il presidente Galbiati: « Onorati di raccogliere un’eredità importante e ricca di storia come quella del Porticciolo »

« Siamo onorati di poter raccogliere un’eredità così importante e ricca di storia come quella del Porticciolo ’84 e proprio questa eredità rappresenta per noi una grande sfida - commenta Marco Galbiati, Presidente del Cfpa Casargo - Vogliamo motivare i nostri alunni a dare sempre il meglio per arrivare più in alto possibile » .