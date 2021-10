Prove di collaudo del nuovo ponte sul Varroncello a Pagnona

Prove di collaudo del nuovo ponte sul Varroncello, la SP67 chiude al traffico. La struttura, già riaperta al transito il 15 ottobre dopo l'intervento di consolidamento disposto dalla Provincia di Lecco nelle passate settimane, necessita ora del collaudo statico.

Per consentire il posizionamento di mezzi e attrezzature specialistiche per l'esecuzione delle misurazioni di precisione richieste, venerdì la strada sarà chiusa dalle ore 13 alle 17. Nel dettaglio è interessato il tratto di SP67 Alta Valsassina e Valvarrone nel tratto dal pk 11+000 circa al pk 11+100 circa in comune di Pagnona (ponte sul torrente Varroncello). L'ordinanza della Provincia di Lecco è la numero 72.