Dj Fabrizio Marra pronto a regalare emozioni sul lago

Se la Pandemia ha fermato le sue apparizioni pubbliche, non ha però bloccato la sua innata creatività. “Overdrive, lo nuevo de Fabrizio Marra. El artista italiano nos muestra su ultimo trabajio de la mano de Endless”: titola così Vicious, uno dei magazine più famosi di musica elettronica in Spagna. Un omaggio e un riconoscimento al lavoro del noto disk jockey Fabrizio, cresciuto a pane e musica iniziando già prima dei vent’anni a veicolare emozioni in musica nei bar della sua Mandello del Lario, comune dove risiede fin da piccolo.

La passione scattata per l’arte di 'deejaing' ha portato Marra, classe 1971, a collaborare con altri DJ di tutto il mondo. Amico di Victor Simonelli, ha iniziato a fare la sua musica con Paul Wilthshire e il suo marchio Mu Sol. Dagli iniziali ritmi vocali e soul, il mandellese è passato negli anni ai sound elettronici. Quindi nuove espressioni, nuove frontiere con location di grande prestigio internazionale.

A Fabrizio, piace sempre guardare avanti, ricercare, scoprire ciò che l’utenza si aspetta. La collaborazione con Global Radio gli ha permesso di esibirsi nei più titolati e famosi club. Da Amnesia, Sankeys e Pacha di Dubai. Altra pietra miliare della sua carriera in continua ascesa, nel 2013, l’invito da parte del Ministry of Sound di Londra a suonare a fianco di nomi leggendari quali Frankie Knuckles, David Morales e Justin Berkman. Nel suo corposo curriculum artistico l’attuale collaborazione con uno storico party di musica elettronica con sede a Napoli, denominato Aperipulp. Nell’imminente mese di luglio di quest’anno, il dj mandellese ricomincerà a suonare veicolando emozioni a Beirut, Berlino, Londra e altre località che ospitano location di alto prestigio. Ma prima si esibirà sul lago di Lecco.

"Sono contento, non vedevo l'ora di tornare a mettere musica dal vivo, nel nostro territorio e anche all'estero. Ora, finalmente, si riparte. Vi aspetto venerdì sera a Perledo" - ci ha detto Fabrizio presentando così la serata con aperitivo a bordo piscina che lo vedrà protagonista venerdì presso il Blanco Lounge Restaurant di Varenna/Perledo, in via al Lido 2. Nel contesto dello Sporting, dalle ore 19 alle 23 del 25 giugno 2021, nel rispetto delle normative anti Covid, il dj set sarà affidato per l’intera durata della serata proprio a Fabrizio Marra. L’ingresso all’evento sarà libero. Un’ottima occasione imperdibile per ammirare da vicino un'artista nato in casa nostra e affernatosi anche a livello internazionale.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)