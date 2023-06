Un'estate musicale in tre suggestive location

Il comune e la pro Erve hanno organizzato anche per quest’anno la tanto attesa "Estate musicale Ervese" sull’onda del successo delle precedenti edizioni. La direzione artistica affidata al baritono del coro del Teatro alla Scala di Milano Giuseppe Capoferri propone tre importanti concerti che vedono impegnate formazioni professionali di alto livello artistico e di diverso genere.

Il concerto inaugurale della rassegna si terrà sabato 1 luglio alle ore 21.15 e a ospitare il primo dei tre appuntamenti sarà villa Mercedes gentilmente concessa dai proprietari. Sarà il gruppo EnsembleTrombe Fvg, un gruppo di ben 10 strumentisti provenienti dal veneto che proporranno un programma brioso e di interesse dal titolo "Suoni in Villa".

La seconda serata in cartellone sarà sabato 15 luglio alle ore 21.15 nel borgo di Nesolio, nucleo storico e caratteristico, che già nelle edizioni passate aveva ospitato concerti molto apprezzati. Il soprano Nadia Engheben, accompagnata al pianoforte dal maestro Samuele Pala, proporranno un concerto dal titolo "L’emozione della musica in una sera d'estate". Verranno eseguite arie e sinfonie selezionate tra le più famose composizioni operistiche e canzoni.

Nadia Engheben, soprano dalla voce calda e dallo stile nobile, elegante e raffinato, svolge attività professionale in qualità di artista del Coro del Teatro alla Scala di Milano, parallelamente svolge attività solistica in Italia e all’estero. Samuele Pala, vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale come Katia Ricciarelli, Ildar Adbrazakov e Juan Diego Florez. Collabora come maestro collaboratore con Teatri italiani ed esteri e attualmente svolge attività di pianista accompagnatore presso una delle classi di canto del conservatorio Donizetti di Bergamo. Per l’occasione presenterà la serata la professoressa Elena Migliorini, pianista e profonda conoscitrice della storia della musica.

Il terzo ed ultimo concerto in programma è previsto lunedì 14 agosto alle ore 21.15 presso la chiesa parrocchiale di Erve, sarà dedicato alla festività patronale di Santa Maria Assunta. Voci soliste della serata saranno il baritono Giuseppe Capoferri e il soprano Elena Bertocchi, saranno accompagnati dal professor Ettore Begnis al violino e da Loris Perego.

Loris Perego è stato fortemente voluto dal direttore artistico per la profonda stima professionale che li lega da anni, in precedenza all’Opernhaus Zurich ora colleghi al Teatro alla Scala. Begnis al Violino, nuovo al pubblico ervese che lascerà un’impronta importante nella storia di Estate musicale ervese per le suo doti raffinate e virtuosistiche. Proporranno un concerto Sacro dal titolo "… A Maria, arie e melodie sacre". Presenterà la serata Elena Migliorini.

"Un ringraziamento particolare - commenta il sindaco Giancarlo Valsecchi - va al Consorzio Bim Bergamo e Lions club Valle San Martino per aver contribuito alla realizzazione del progetto musicale, e alla parrocchia di Erve per l’ospitalità. Chi investe in cultura educa al bene".