Da sei giorni diverse vie di Erve sono senza fibra a causa del maltempo, tra disagi e disservizi

Da quasi una settimana il servizio telefonico e la rete internet a Erve non funzionano in circa metà paese. Più precisamente, da domenica scorsa, la fibra è finita KO a causa di guasti tecnici dovuti al forte maltempo, con gravi disagi e disservizi per una una parte significativa degli 850 residenti che necessitano di accedere alla rete internet o di comunicare dal telefono fisso di casa. Diverse le segnalazioni che ci sono giunte in redazione e che sono rimbalzate anche sui social, tra cui quella del residente Johann Valsecchi.

"I disagi sono tanti e urgono soluzioni"

"Dopo il temporale di domenica metà famiglie del paese che hanno la fibra ottica sono praticamente rimaste "isolate" dal punto di vista della comunicazione, non c'è più connessione internet e non va neppure il telefono fisso che è appunto collegato alla fibra. Abbiamo quindi chiamato subito la Tim per sollecitare interventi risolutivi - aggiunge Johann Valsecchi - Contattando il 187 mi hanno poi detto che appensa possibile sarebbero saliti per un sopralluogo con scavi e verifiche. Oggi, venerdì, è arrivato a Erve un tecnico al quale ho chiesto quando sarebbe ripartito il servizio, ma entro sera ancora nulla. I lavori sono in corso, speriamo nel nuovo intervento di domani mattina, sabato, per risolvere definitivamente il problema. Resta il fatto che metà paese, il giorno d'oggi in cui tantissimi servizi e lavori si svolgono online, non può rimanere una settimana senza fibra".

Le vie interessate dal disservizio sono in particolare: via Cereda, via Foppe, via Pratomolone, via Resegone, via Pero, via Butto, via Giovanni Paolo II e via Torre. Della questione si è subito interessato anche il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi, che ha telefonato a sua volta alla Tim per chiedere di intervenire. "Il problema della fibra ha interessato buona parte del paese e appena saputo dei disagi ho contattato io stesso Tim per chiedere interventi risolutivi - spiega Giancarlo Valsecchi - Devo dire che si sono dimostrati subito collaborativi, a partire dal responsabile di Lecco con cui ho parlato. Il disservizio si è creato a causa del maltempo di domenica e i tecnici sono dovuti intervenire anche in altre località per sistemare la fibra. So che tra oggi e domani saranno in corso i dovuti sopralluoghi a Erve. Speriamo che possano risolvere al più presto il disagio. Terremo monitorata la situazione".