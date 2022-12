Dal lago al Nuovo Aquilone: fine anno con il film di Aldo, Giovanni e Giacomo

"Il grande giorno" di Aldo, Giovanni e Giacomo a Lecco. La commedia del delebre trio comico - girata sul lago di Como con scene anche nella Brianza Lecchese - sarà proiettata nella sala del cinema Nuovo Aquilone, a due passi dalla basilica di San Nicolò nei giorni di Capodanno con inizio a partire da questa sera. Questi gli orari della programmazione: mercoledì 28 dicembre ore 21:00; giovedì 29 dicembre ore 21:00; venerdì 30 dicembre ore 21:00; domenica 1 gennaio ore 17:30 e 21:00.

La trama e i biglietti

In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro padri, Giacomo e Giovanni, peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni madre della sposa, arrivi anche Aldo, il suo nuovo compagno... I biglietti di "Il grande giorno" si possono acquistare in sala il giorno della proiezione oppure online al seguente indirizzo: https://www.aquilonelecco.it/acquista-online/. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito https://www.aquilonelecco.it/

A distanza di due anni dal loro ultimo lungometraggio Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono dunque tornati sul set di un film e per l'occasione hanno scelto il Lago di Como con i suoi incantevoli e anche alcuni luoghi della nostra provincia, per l'esattezza la verde Brianza a Osnago. Dopo Antonio Albanese con il suo "Cento domeniche" ambientato tra Lecco e Garlate, altri pezzi da novanta del mondo del cinema passano dunque dal Lecchese.