Politecnico e Comune di Garlate insieme per valorizzare il Museo della Seta

Il Museo della Seta Abegg di Garlate è stato scelto come caso di studio per uno dei due scaglioni del laboratorio di restauro - Laurea quinquennale in Ingegneria Edile Architettura - del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Lo ha reso noto l'assessore Diana Nava, esprimendo soddisfazione da parte dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Conti. I docenti responsabili del corso sono la professoressa Elisabetta Rosina (titolare del corso di restauro architettonico), l'ingegner Tiziana Bardi (docente responsabile del laboratorio di restauro architettonico) e l'ingegner Gaia Ravetto (assistente) che lavoreranno con gli studenti nei prossimi mesi, inquadrando i giovani professionisti che si dedicheranno alle operazioni di rilievo dell?edificio, di misurazione e monitoraggio delle condizioni ambientali, di analisi dello stato di conservazione e della ricerca storica.

"I lavori porteranno all?elaborazione di un progetto di conservazione e a una proposta di valorizzazione dell?Ala Est del Museo, riacquisita lo scorso anno dall?Amministrazione Comunale di Garlate - dichiara Diana Nava - Lunedì 22 febbraio si è tenuta la lezione di presentazione del corso agli studenti e lunedì 28 febbraio vi sarà il primo sopralluogo degli studenti alla presenza dell?Amministrazione e dei responsabili del museo. Esprimo grande soddisfazione per questa collaborazione con il Politecnico di Lecco che metterà al centro del corso di restauro l?Ala Est del nostro Museo. È un'iniziativa che darà spazio alle idee e alle energie degli studenti per il recupero e la valorizzazione di questi spazi. Accoglieremo i ragazzi e le docenti con grande entusiasmo perchè il recupero dell?Ala Est è per noi un obiettivo di primaria importanza".