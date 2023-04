Il Giro d'Italia in Valle San Martino: un premio al primo ciclista che passerà da Monte Marenzo

Per la prima volta nella storia il Giro d’Italia 2023, nella tappa di domenica 21 maggio da Seregno a Bergamo, passerà da Monte Marenzo centro. La carovana di ciclisti arriverà da San Gregorio, frazione di Cisano Bergamasco, attraversando così diverse località della Valle San Martino.

Per l'occasione la Polisportiva Monte Marenzo, con il patrocinio del comune, assegnerà una preziosa riproduzione di un particolare dell’affresco dal ciclo di Santa Margherita (XIV - XV sec.) al primo corridore che entrerà nell’abitato del capoluogo di Monte Marenzo (località Costa, passaggio previsto alle ore 12:42).

La riproduzione è dedicata alla memoria di Candido Cannavò, direttore della Gazzetta dello sport, e di Daniele Redaelli, capo redattore centrale del quotidiano sportivo. Il premio sarà consegnato il giorno stesso all'arrivo di Bergamo dal sindaco Paola Colombo.

La sottoscrizione a premi a favore dell'ospedale

Maristella Hoppler del gruppo Amici di Giusy di Calolziocorte e Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) intendono legare a questo importante evento anche una sottoscrizione a premi a favore del reparto di oncologia dell'ospedale Manzoni di Lecco, per l’acquisto di un letto elettrico completo di materasso ad aria.

Ecco come partecipare e cosa si può vincere: occorre indovinare il numero della maglia indossata dal corridore che entrerà per primo nell’abitato di Monte Marenzo. I ciclisti in gara porteranno il numero da 1 a 176. Chi indovinerà il numero, o si avvicinerà di più, riceverà in premio un buono spesa di 200 euro offerto da Conad di Calolziocorte. In caso di più vincitori, il premio sarà assegnato mediante una estrazione a sorte.

Tra tutti i partecipanti verrà estratta a sorte una maglia rosa. Si richiede un’offerta di 1 euro per ogni numero puntato. Il termine ultimo per le puntate è sabato 20 maggio. Mercoledì 24 maggio verrà poi avvisato telefonicamente solo il vincitore. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Angelo Fontana al numero di telefono 334 3623624 o Maristella Hoppler al numero 333 6520071.