La "classica delle foglie morte" passa nel Lecchese: tutti in strada ad ammirare i campioni

Il Giro di Lombardia 2021 anima le strade lecchesi. I primi corridori della grande classica del ciclismo sono transitati a Parè di Valmadrera intorno a mezzogiorno, dopo essere scollinati dalla mitica erta del Ghisallo.

Oltre due minuti di vantaggio per il gruppo di fuggitivi composto da Victor Campenaerts, Tim Wellens, Jan Bakelants, Domen Novak, Chris Hamilton, Amanuel Ghebreigzabhier, Thomas Champion, Andrea Garosio, Davide Orrico e Mattia Bais.

La carovana della "classica delle foglie morte" è proseguita poi per Pescate, Olginate e Calolziocorte, da dove la corsa andrà avanti verso il traguardo di Bergamo. Quest'anno il percorso prevede la partenza da Como e l'arrivo proprio nel capoluogo orobico, dopo 239 chilometri. Al passaggio a Valmadrera mancavano ancora 180 km di fatiche per i ciclisti, sotto un cielo tipicamente autunnale che si può definire, in linea con la tradizione, "da Lombardia". Le altre foto che proponiamo nella nostra gallery riguardano il passaggio, alcuni minuti più tardi, in Corso Europa a Calolzio, prima della svolta per la salita che conduce a Torre de' Busi.