Presto al via la nuova stagione del Jolly: a Olginate anche Van De Sfroos

Dopo il successo della stagione passata riparte la programmazione del Jolly. Lo staff del cinema teatro di Olginate presenterà sabato 1° ottobre alle ore 10.30 le nuove proposte per l'annata 2022/2023. Verrà così aperto il sipario sul ricco cartellone di eventi che verranno proposti al pubblico a partire dal mese di ottobre e fino a maggio.

Una programmazione all'insegna di cinema, musica e teatro che sarà ancora una volta molto ricca, grazie anche alla presenza di alcuni "Big": tra loro il celebre duo comico Ale&Franz per arrivare al cantautore Davide Van De Sfroos la cui data è già stata ufficializzata: il suo Maader Tour farà tappa a Olginate mercoledì 19 novembre alle ore 21.

"Archiviata la scorsa stagione che, ricordiamo, ha registrato 3 sold out teatrali e oltre 10.000 ingressi complessivi, ci apprestiamo a partire per una nuova avventura, caratterizzata da molteplici occasioni culturali di vario genere e dedicate a target diversi per età e interessi - annuncia Mattia Morandi, referente organizzativo del Jolly - Cinema, naturalmente, ma anche tanto teatro e musica di qualità. Questi sono gli elementi principali che caratterizzeranno i prossimi mesi di programmazione del Jolly".

La nuova stagione, che verrà svelata sabato, è stata organizzata in collaborazione con l'associazione Agorà di Valgreghentino, il patrocinio del Comune di Olginate e la partnership di Tramm Aps. "Vi aspettiamo tutti, pubblico, stampa a e sponsor alla presentazione di sabato per scoprire il programma e iniziare a godersi lo spettacolo".