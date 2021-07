“Mandello, le Grigne e l’Alpe di Era", un tuffo nel passato dal Medioevo a oggi

"Il mio lavoro vuole essere anche un punto di riferimento per le nuove generazioni, che magari ora sono disinteressate a questi argomenti, ma in futuro potranno avvicinarsi facilmente agli studi legati al nostro territorio". Sono le parole pronunciate da Matteo Poletti, autore del libro “Mandello, le Grigne e l’Alpe di Era" in occasione dell'incontro organizzato in piazza Monsignor Clemente Gaddi nella frazione di Somana dove si è tenuta la presentazione del volume, frutto di un attento lavoro di ricerca volto a ricostruire la storia legata allo sfruttamento delle risorse montane nel territorio mandellese dal basso Medioevo ad oggi.

Fonti storiche, tracce sul territorio, testimonianze, analisi dei toponimi, documentazione depositata presso gli Archivi comunali, in quelli di Stato di Como e Milano, e nei casellari parrocchiali. I pezzi di puzzle a ricostruire la storia, il passato con al centro la località di Era, alpeggio agli 832 metri di altitudine raggiungibile attraverso i sentieri a due ore dall’abitato di Sonvico, sopra la frazione di Somana. A farsi carico di questa iniziativa, di grande spessore e valore informativo, l’omonimo Consorzio Alpe di Era costituito nel 1977.

Il sodalizio per suo statuto provvede alla gestione del patrimonio agro-pastorale degli associati, salvaguardando l’aspetto ambientale e paesaggistico di queste realtà che si sono conservate e tramandate tra generazioni nel corso del tempo.

Con la prefazione di Dario Comini, il libro di Matteo Poletti, patrocinato dalla Provincia di Lecco, dal Comune di Mandello del Lario e dalla locale Pro loco è stato prodotto "in casa con il contributo di tante persone ed Enti richiamati all’interno del volume. Residenti della zona che amano la montagna, e con essa l’attaccamento spirituale alla chiesetta eretta nel 1938 su questo alpeggio. Località aggregativa nei periodi estivi, dove il ludico si unisce con il religioso, dove adulti e giovani trovano affiatamento favoriti dall’amena posizione naturale posta sotto le Grigna. Il libro “Mandello, le Grigne, l’Alpe di Era” si può acquistare presso l’edicola Cumbre di piazza IV Novembre al civico 11 nel rione di Molina.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)