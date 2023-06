I 6 prossimi eventi (da non perdere) dedicati al Manzoni

Proseguono anche nell’estate lecchese gli appuntamenti della rassegna "Una città per Manzoni" ideata dal Comune di Lecco in occasione dei 150 anni dalla scomparsa del Grande Lombardo. Un cartellone con

proposte per tutti, dagli appassionati agli studiosi ai semplici curiosi che desiderano conoscere di più Don Lisander e persino per i gastronauti, desiderosi di viaggiare nei gusti dell’800. Sei, in particolare gli appuntamenti del prossimo mese.

I Promessi Sposi nei volti di concittadini lecchesi

Primo appuntamento domenica 2 luglio alle ore 10 a Villa Manzoni con "I Luoghi manzoniani tra storia e letteratura” una visita guidata del museo manzoniano e dell'itinerario con le nuove istallazioni creative, in cui sarà possibile riconoscere i personaggi dei Promessi Sposi con i volti di concittadini lecchesi. Sono previsti interventi di lettura di brani dal capolavoro di Alessandro Manzoni. L’evento è a cura di Fedora Olivadese e Ina Cara.

"La giustizia di Manzoni"

Giovedì 6 luglio, alle ore 18, Villa Manzoni ospiterà invece la conferenza organizzata in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Lecco dello giurista e scrittore Giuseppe Battarino che, introdotto dall’avvocato Grazia Scurria, dialogherà con il direttore del Museo Manzoniano di Lecco Mauro Rossetto sul tema de "La giustizia di Manzoni".

L'opera poetica a confronto con il Parini

Itinerario letterario sabato 8 luglio, alle 11, sempre in Villa Manzoni con "L’opera poetica di Manzoni e Parini: confronti, suggestioni, ispirazioni", a guidare questo viaggio tra due grandi lombardi sarà Davide Innocente (Simul - Servizi educativi) che accompagnerà i presenti in una visita guidata del Museo Manzoniano sui generis.

Cocktail storici alla notte bianca

Durante la Notte Bianca, sabato 15 luglio, appuntamento manzoniano "goloso": alle ore 21 si svolgerà “Cocktail al museo - l’arte del ricevere da Milano a Torino”, degustazione di aperitivi e cocktail storici nelle cantine del museo, con recital di Francesco Augurio, al pianoforte. La quota di partecipazione è 10 euro.

La visita guidata in villa

La quinta iniziativa del prossimo mese è invece in programma per sabato 22 luglio alle 10.30, quando Laura Caspani del gruppo guide di Lecco condurrà una visita guidata a Villa Manzoni.

Le rivoluzioni di Manzoni

Il mese manzoniano di luglio si chiuderà domenica 29 luglio alle ore 11 con "Le rivoluzioni di Manzoni", sempre a Villa Manzoni con Davide Innocenti. Gli organizzatori ricordano che le prenotazioni sono sempre obbligatorie (prenotazioni@manzonilecco150anni.it) e gli eventi gratuiti, tranne dove diversamente specificato.