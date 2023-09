Tutti "Giù al lago": la nuova hit di Mirko è un inno al territorio

Nella sua ultima canzone il rapper Cifa omaggia la sua Oliveto e il Lario come meta per le vacanze. "Qui abbiamo un grande potenziale, giusto mostrarlo a tutti"

Andiamo tutti Giù al lago. È questo il titolo della nuova canzone di Mirko Cifarelli, in arte 'Cifa', autore di Oliveto Lario che alle spalle vanta già diversi brani in grado di ottenere un buon successo su Youtube.

Domenica scorsa il giovane ha pubblicato l'ultima hit estiva, nella quale canta ancora una volta le bellezze del territorio e in particolare del suo paese lacustre. Il video, realizzato dal pluripremiato videomaker Matteo Colombo, inizia con un finto servizio di telegiornale in cui si parla delle mete scelte dagli italiani per le vacanze: lo spunto è utile a lanciare il messaggio secondo il quale non è necessario andare lontano, quando a chilometro zero si ha una risorsa straordinaria come il Lario.

"La canzone come sempre nasce da un'idea, mi lascio trascinare dall'sipirazione - racconta Mirko - Anche questa volta ho buttato giù il ritornello su un foglio, mentre ero in auto, e poi ho sviluppato la canzone. Dal punto di vista musicale ringrazio il lecchese Malu, che ha registrato il brano, mentre per il video mi sono affidato come sempre a Matteo Colombo. Ho potuto contare su una squadra di quattro ragazzi che mi aiutano in tutto, così come ringrazio Massimo e Monica di Breva & Tivan, i commercianti e il Comune di Oliveto Lario".

Presenti tutti gli elementi peculiari del lago

Il lago è il grande protagonista della hit. "L'obiettivo è promuovere il nostro territorio - prosegue 'Cifa' - Ci sono tutti gli elementi peculari del lago: i tuffi, la navigazione, il mitico battello Concordia nelle immagini, così come il pesce persico, Lecco e Bellagio nel testo. Abbiamo realizzato immagini dall'alto con il drone a mio avviso davvero spettacolari e mi auguro che facciano il giro del mondo. Credo sia importante far conoscere la nostra realtà. Anche paesini piccoli come Oliveto possono avere potenziale, per cui è giusto mostrarli al di fuori dei nostri confini".

Progetti futuri all'orizzonte? "Come dico sempre non mi considero un cantante o un rapper, sono soltanto un ragazzo creativo e faccio tante cose diverse. Fra due mesi magari mi verrà una nuova ispirazione, mi lascerò guidare. L'importante è unire la musica all'ironia".