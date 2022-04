Raccolti con il Burraco quasi 1.000 euro a scopo benefico

Successo per il 1° torneo di Burraco organizzato dal gruppo Aido di Monte Marenzo in favore di Telethon. Grazie alla regia della signora Antonella, in un clima sereno, allegro e spensierato la sfida a carte è proseguita fino a tarda serata presso il salone dell?oratorio messo a disposizione dal parroco don Angelo Roncelli. L'evento era finalizzato alla raccolta fondi a sostegno di Telethon per la ricerca sulle malattie rare e per migliorare le cure nei trapiantati d'organi.

Ben 30 le coppie partecipanti provenienti da vari paesi del circondario e non solo: Morbegno, Castello Brianza, Dervio, Almenno San Salvatore, Carvico, Caprino, Erve, oltre alla delegazione di Monte Marenzo. Sono state premiate le prime 10 coppie.

La serata è stata allietata anche da un ricco buffet preparato dai cuochi Demetrio e Roberto. Gerolamo e Angelo Fontana e il coordinatore Renato Milani a nome di Telethon, hanno ringraziato di cuore quanti hanno reso possibile questo torneo, a partire con tutti i giocatori, la Presidente dell?Aido Mariacristina Rondalli, Giuseppina Bonanomi, Patrizia Cornago, Rita Losa, Ivana Milesi che hanno permesso di raccogliere la somma totale di 926 euro in favore di Telethon.