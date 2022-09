Un'esclusiva Moto Guzzi sfreccia sul ponte della portaerei Cavour

L'Aquila dispiega le ali sulla portaerei Cavour. Moto Guzzi ha presentato un modello in edizione limitata, la V100 Mandello Aviazione Navale, che nella giornata di mercoledì è stata protagonista sull'imponente mezzo navale della Marina Militare italiana.

Si tratta di una speciale variante disponibile in soli 1913 esemplari, come omaggio all'anno di fondazione della forza aerea della Marina Militare, di cui fecero parte i fondatori Carlo Guzzi, Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli. È un modello che riunisce le più recenti innovazioni in ambito motociclistico in una livrea esclusiva, celebrando le origini di Moto Guzzi da sempre legate alla Marina.

Ispirata ai caccia F-35B

Nelle sue linee, la splendida due ruote è ispirata ai caccia F-35B: le grafiche ricalcano quelle del velivolo, con le insegne della Marina su entrambi i lati del cupolino e tipiche strisce "jet intake" che segnalano le prese d'aria dei jet. Ai lati del serbatoio spiccano una coccarda tricolore a bassa visibilità, lo stemma dell'Aviazione navale e il logo del Gruppo aerei imbarcati.

A livello di dotazione, la moto offre un sensore di pressione pneumatici Tpms e le manopole riscaldabili. Ogni esemplare presenta sul riser del manubrio il proprio numero di serie inciso a laser ed è inoltre accompagnato da una speciale targa celebrativa e un telo coprimoto dedicato a questa edizione limitata.

La portaerei Cavour

Si tratrta della Nave Ammiraglia della Marina Militare, fra i più importanti progetti della difesa nazionale e sede dell'Insegna del Comandante in Capo della Squadra Navale. È il simbolo della Marina Militare, ora impreziosito dalla rivelazione della Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale proprio sul suo maestoso ponte.