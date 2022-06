Ritorna la Notte Bianca di Lecco, con l'apertura serale straordinaria con ingresso gratuito di vari musei cittadini. Appuntamento fissato per sabato 16 luglio, con un programma attualmente definito a grandi linee, dalle ore 18 fino all’una di notte, attraverso spettacoli dislocati in città ancora da definire nel dettaglio. Già in programma le seguenti aperture gratuite dei musei cittadini, oltre a quella della biblioteca:

Palazzo delle Paure - dalle 20 alle 23;

Torre Viscontea - dalle 20 alle 23;

Palazzo Belgiojoso - dalle 20 alle 23;

Villa Manzoni - dalle 20 alle 22;

Biblioteca Civica - dalle 20 alle 23;

Musei e Notte Bianca a Lecco: gli eventi

Palazzo delle Paure, ore 21

Visita guidata della Galleria d'Arte Contemporanea

Prenotazione obbligatoria

Palazzo delle Paure, ore 21.15

Visita guidata alla mostra "Poetiche. Quotidiano e immaginario nell'arte tra Ottocento e Novecento".

A cura di Francesca Minchiotti

Prenotazione obbligatoria

Palazzo Belgiojoso, ore 21

"Pozzoli by night"

Giochi da tavolo e di gruppo, mercatino dei libri e dei fumetti, animazione, letture e spettacoli

Prenotazioni e informazioni

Iniziative del Si.M.U.L.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30

Telefono 0341 481102 - 0341 481105

e-mail: educazione.musei@comune.lecco.it

Iniziative della Biblioteca

Telefono 0341 481122

e-mail: biblioteca@comune.lecco.it