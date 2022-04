Olginate inaugura una panchina gigante letteraria a lago

Anche Olginate avrà presto la sua panchina gigante, e sarà una panchina gigante letteraria. Lo annuncia Orietta Sabadini a nome dell'Associazione Olginate del fare, i cui volontari stanno lavorando da tempo per concretizzare questa iniziativa. Ed ora è giunto il momento di presentare al pubblico la super installazione delle dimensioni di 4 metri per 2. La panchina si trova ora in magazzino e sarà collocata sul posto nei prossimi giorni. L'inaugurazione si terrà infatti domenica 10 aprile alle ore 16 in zona Gueglia, sul lungolago.

"Finalmente dopo 2 anni di progetti e lavori l'Associazione Olginate del fare è felice di mostrarvi la propria idea di panchina gigante - spiega Sabadini a nome del sodalizio che raduna una ventina di negozianti e operatori commerciali del paese - È vero, ormai le vediamo ovunque (molte facenti parte del circuito Big Bench Project e molte altre simili) e anche noi volevamo far emozionare e soprattutto guardare il nostro meraviglioso paesaggio con gli occhi di un bambino. Per questo abbiamo creato la Panchina Gigante Letteraria, per farvi ancora meravigliare davanti al lago, per farvi incontrare e socializzare con la semplicità di un tempo. La nostra non vuole essere una panchina fotocopia di quelle che già si vedono in giro, ma una panchina particolare e originale a favore di un turismo di prossimità, come spiegherò in occasione dell'inaugurazione di domenica".

Lo schienale a forma di libro e le citazioni dei Promessi Sposi

Ma perchè la panchina gigante sarà anche una panchina letteraria? "Perchè ha la forma di un quaderno aperto dove da una parte ci sarà scritta una parte dell'incipit dei Promessi Sposi dedicata al nostro bacino lacustre, e dall'altra il dipinto dell'artista Monica Martini dedicato allo splendido panorama di Lecco con la Grigna e il Matitone - precisa Orietta Sabadini - Abbiamo inoltre fatto disegnare una Lucia di manzoniana memoria, e anche la scaletta per salire rappresenta dei libri". I promotori dell'iniziativa chiederanno inoltre la possibilità di collocare nei pressi della maxi panchina anche una casetta per il bookcrossing, sempre all'insegna del binomio cultura - bellezza della natura. E in occasione dell'inaugurazione verranno letti anche testi e poesie di famosi autori del Lecchese.

L'inaugurazione con le associazioni, tra letture e poesie

"Domenica 10 aprile dalle 16 vi aspettiamo quindi in zona Gueglia per l'inaugurazione del nostro progetto e per fare una piccola merenda tutti insieme - conclude Sabadini - Ci sarà anche un intermezzo fatto di letture di poesie di nostri illustri cittadini e l'intervento musicale contornerà il tutto. Un grazie speciale va alle associazioni Auser, Isola della Stupidera, Scuolaboriamo e Concertando per la collaborazione al pomeriggio inaugurale".