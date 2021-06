Con "Olginate Summer" ripartono spettacoli e cultura

Dopo lunghi mesi di restrizioni e incertezze, riprende la programmazione della cultura olginatese con un ricco calendario di appuntamenti in programma dal 20 giugno al 5 settembre. "Olginate Summer" è il nome dell'intera rassegna. Come ricordato dal sindaco Marco Passoni, oltre alla riconferma di importanti iniziative già ospitate negli anni passati, l’Associazione “Olginate del Fare” proporrà per il secondo anno consecutivo la Festa internazionale della Musica 2021 insieme a un grande evento dedicato all’anniversario dantesco in programma il 25 luglio.

«La Pro loco di Olginate, da sempre attiva sul territorio, collaborerà con l’Amministrazione comunale per l’organizzazione del tradizionale “Festival degli artisti di strada” che si svolgerà in forma naturalmente ridotta il 2-3 luglio 2021 - precisa Marco Passoni - Promossa dalla stessa Associazione anche la tradizionale festa “Salutiamo l’Estate” a cui si affiancherà un coinvolgente concerto Irish Folk nel pomeriggio di domenica 5 settembre proposto dall’assessorato alla Cultura. Oltre a questi eventi, l’Amministrazione ha pensato inoltre ad una serie di spettacoli di vario genere dal teatro all’animazione per i più piccoli».

Tutte le iniziative si svolgeranno nel Parco di Villa Sirtori e in piazza Garibaldi, ad accesso limitato e nel rispetto delle normative Covid-19. Una graduale ripartenza della cultura dunque, all’insegna però dell’attenzione e della moderazione. Il primo appuntamento (vedi la locandina sopra per i dettagli della rassegna) è in programma domenica 20 e lunedì 21 alle ore 18 nel Parco di Villa Sirtori con "Aspettando la Festa della musica".