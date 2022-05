"Viaggio nella storia: alla scoperta dei Piani Resinelli". Questo il titolo della prossima iniziativa - un'escursione in Val Calolden - della rassegna "Piani Resinelli 2022: esperienze da vivere nel cuore delle Grigne" promossa dalla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino in accordo con i Comuni di Abbadia, Lecco, Ballabio e Mandello e altri enti locali. I partecipanti verranno guidati alla scoperta del vecchio e selvaggio itinerario per salire ai Resinelli prima che fosse costruita la carrozzabile da Ballabio.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.45 di domenica 8 maggio nella piazzetta della chiesa parrocchiale di Laorca, con i volontari dell'assocoazione Sel di Lecco (è necessaria l'iscrizione alla mail cultura@comunitamontana.lc.it. Più avanti toccherà ad altre passeggiate tra cui la "Pra Cassin" nel pomeriggio di sabato 14 maggio e quella lungo l'anello del belvedere in programma nella mattinata di venerdì 24 giugno, solo per citarne alcune.

Nei giorni scorsi è stata intanto inaugurata la mostra a cura di Alberto Benini presso il centro servizi parco minerario, dal titolo "Piani Resinelli, una villeggiatura ai piedi della Grigna (in bilico) fra lavoro e turismo". Tra gli interventi di saluto e apprezzamento per il prezioso materiale esposto, quello del presidente della Comunità montana Carlo Greppi. La mostra proseguirà fino a domenica 19 giugno.