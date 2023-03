Sono oltre 300 i comuni lombardi che, per il 2021, si attestano come Comuni Rifiuti Free nella classifica redatta da Legambiente. Un numero stabile, le cui variazioni annuali ci trasmettono l’idea che vi sia un tetto invisibile e resistente da infrangere, che attiene prima di tutto alla prevenzione dei rifiuti. Comuni virtuosi quelli lombardi, per percentuale di raccolta differenziata, un po' meno nella lotta alla quantità prodotta e alla qualità.

“Un dossier, quello di Comuni Ricicloni, che ormai da 28 anni monitora le performance dei comuni lombardi nella gestione dei rifiuti. Una classifica che, ancorché mettere in competizione i comuni, invita gli enti pubblici e le aziende di gestione, a promuovere e migliorare la raccolta differenziata nei territori con obiettivi sfidanti: aumentare le percentuali e la quantità di frazioni raccolte, raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata in tutti i territori, introdurre in tutti i comuni la raccolta dell’organico e monitorare l’effettivo recupero di materia”, spiega Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

“Abbiamo raggiunto ovunque il 65% di raccolta differenziata? No. Le province di Pavia e Sondrio rimangono al di sotto dello standard richiesto dal decreto legislativo 152/2006 che indicata il raggiungimento di tale soglia entro il 2012. Ma sono ben oltre 370 i comuni che in tutta la Lombardia non raggiungono tale soglia. Tra loro i capoluoghi come Milano, Sondrio e Pavia, e alcuni grandi comuni come Cinisello Balsamo, Vigevano, San Giuliano Milanese per citarne solo alcuni”.

Anche per la frazione organica, obbligatoria per tutti i comuni a partire da gennaio 2022, purtroppo l’obiettivo non è ancora stato raggiunto. “Una condizione necessaria anche per alzare l’asticella della raccolta differenziata e abbassare il secco residuo pro capite, nonché obiettivo del PRGR, programma regionale di gestione dei rifiuti che indica come impegno “la raccolta della FORSU implementata in tutti i Comuni, raggiungendo almeno 60 kg/ab per anno di intercettazione, da misurare come somma tra raccolta differenziata e compostaggio domestico o di comunità”. Ma non solo, obiettivo del piano è anche estendere il modello di raccolta porta a porta al 100% dei comuni lombardi”.

“Infine, come Legambiente non possiamo che esprimere il nostro ringraziamento alle cittadine e ai cittadini, alle amministrazioni comunali e alle aziende, che tenacemente hanno contribuito ad una corretta gestione dei rifiuti nella nostra regione. Rimane un lavoro importante da continuare per assolvere agli obiettivi del PRGR, per implementare il riuso e misurare l’effettivo riciclo. Un dovere verso l’ambiente ma una via ambiziosa per la trasformazione delle imprese in senso sostenibile e circolare”.

Raccolta differenziata: così in Lombardia

PROVINCIA N. COMUNI TOT. ABITANTI COMUNI RIFIUTI FREE TOT. ABITANTI RF % COMUNI RIFIUTI FREE % ABITANTI RIFIUTI FREE % RACCOLTA DIFFERENZIATA Bergamo 243 1.102.670 63 319.723 25,93% 29,00% 78,3% Brescia 205 1.254.322 41 149.672 20,00% 11,93% 77,0% Como 148 593.570 5 29.719 3,38% 5,01% 70,3% Cremona 113 351.287 33 52.921 29,20% 15,06% 78,3% Lecco 84 332.435 4 9.773 4,76% 2,94% 73,4% Lodi 60 227.064 6 22.595 10,00% 9,95% 75,2% Mantova 64 404.440 45 240.200 70,31% 59,39% 86,6% Milano 133 3.237.101 44 407.752 33,08% 12,60% 68,5% Monza e Brianza 55 870.112 26 255.121 47,27% 29,32% 79,1% Pavia 186 534.691 2 6.769 1,08% 1,27% 57,4% Sondrio 77 178.208 1 1.873 1,30% 1,05% 58,7% Varese 136 878.059 38 193.004 27,94% 21,98% 77,7% REGIONE 1504 9.963.959 308 1.689.122 20,48% 16,95% 73,2%

Dati 2021

Le performance delle città capoluogo

La tabella riassume i risultati delle città capoluogo di provincia, in termini di produzione di rifiuto indifferenziato e di obiettivo di raccolta differenziata, rispetto al 65% dettato dalle norme europee.

COMUNE ABITANTI INDIFFERENZIATO INDIFFERENZIATO R.D. 2021 (secco) kg/ab/anno (secco) kg/ab/anno (metodo DM 26.5.2016) 2021 2020 Bergamo 120.207 115,1 131,1 76,8% Brescia 196.850 163,2 156,4 71,5% Como 83.626 136,4 126,0 70,6% Cremona 70.943 126,7 131,4 74,4% Lecco 47.060 138,9 155,0 70,6% Lodi 44.793 105,3 101,4 75,1% Mantova 48.648 89,1 85,5 83,3% Milano 1.371.498 171,9 162,2 62,5% Monza 122.099 141,2 135,6 67,4% Pavia 71.159 198,3 189,9 60,5% Sondrio 21.180 235,6 224,9 55,0% Varese 78.875 156,2 140,2 69,9%

Comuni sotto il 65% di raccolta differenziata

PROVINCIA COMUNI SOTTO IL 65% COMUNI TOTALI % SUL TOTALE DEI COMUNI Sondrio 63 77 82% Pavia 138 186 74% Como 61 148 41% Bergamo 46 243 19% Lecco 15 84 18% Milano 17 133 13% Brescia 22 205 11% Varese 5 136 4% Lodi 2 60 3% Cremona 3 113 3% Monza Brianza 0 55 0% Mantova 0 64 0%

Comuni che non raggiungono il 65% di raccolta differenziata

PROVINCIA DI LECCO COMUNE % RD ABITANTI 1 Barzio 1.260 59,4% 2 Casargo 837 56,5% 3 Crandola Valsassina 269 51,9% 4 Cremeno 1.653 63,0% 5 Margno 376 50,3% 6 Moggio 467 63,5% 7 Morterone 31 43,1% 8 Nibionno 3.603 64,8% 9 Oliveto Lario 1.193 53,5% 10 Pagnona 326 43,1% 11 Parlasco 136 49,9% 12 Sueglio 138 40,0% 13 Taceno 539 52,3% 14 Valvarrone 507 44,8% 15 Varenna 723 40,9%

Moggio sceso sotto il 65% nel 2021