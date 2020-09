Riqualifica e potenziameno: 1.700.000 Euro per la scuola alberghiera di Casargo

Riqualifica della struttura, potenziameno e riorganizzazione degli spazi all'insegna della sostenibilità: 1.700.000 Euro in arrivo per la scuola alberghiera di Casargo. La notizia è emersa oggi pomeriggio a seguito della riunione in videoconferenza con i componenti del Collegio di Vigilanza che si occupa dell’Accordo di Programma per l’attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare ex colonia montana in località Piazzo di Casargo, sede del Cfpa. All’incontro hanno partecipato l’Assessore regionale all’Istruzione e Lavoro Melania De Nichilo Rizzoli, il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, la Consigliera provinciale delegata Agnese Massaro, il sindaco di Casargo Antonio Pasquini e il presidente del Cda di Apaf Marco Galbiati.

All’ordine del giorno la firma di un Atto integrativo che prevede la riqualifica di alcuni spazi della struttura esistente, così da renderli più moderni e fruibili anche mediante l’impiego di tecnologie rinnovabili, da mettere a disposizione degli studenti e degli operatori del settore alberghiero e della ristorazione, con la creazione di aule d’albergo didattiche finalizzate all’attivazione di un corso di hotellerie.

Cifre, programma e opere

L’Atto integrativo prevede l’erogazione di nuove risorse pari a 1.700.000 euro per la realizzazione degli interventi nel triennio 2020, 2021, 2022: 1.529.000 euro a carico di Regione Lombardia, 121.000 euro a carico della Provincia di Lecco, 50.000 euro a carico di Apaf. Il Comune di Casargo sarà soggetto attuatore dell’Atto integrativo. Le opere da realizzare consistono in:

Ampliamento del laboratorio di pasticceria e panetteria nella palazzina principale

Realizzazione di un magazzino didattico e di un’aula per l’analisi sensoriale nella foresteria

Creazione di alcune camere prototipo come Albergo didattico nella foresteria

Sistemazione di alcuni spazi esterni per favorire l’interazione tra studenti e territorio e ampliare l’offerta turistica ai gruppi sportivi che vengono ospitati nel Cfpa

Sistemazione della sentieristica di collegamento con l’abitato di Casargo e creazione di un anello ciclopedonale in località Piazzo per consentire la mobilità dolce e l’integrazione tra gli ospiti della struttura e il territorio

L’Atto integrativo verrà approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta regionale; a seguire il passaggio in Consiglio provinciale e in Consiglio comunale di Casargo.

Usuelli e Massaro: «Soddisfatti per questo finanziamento e per l'attenzione della Regione al Cfpa»

«Siamo particolarmente soddisfatti per questo nuovo importante finanziamento che dimostra ancor una volta l’attenzione di Regione Lombardia per il Cfpa di Casargo - commentano il Presidente Usuelli e la Consigliera Massaro - Questo accordo è il frutto di mesi di lavoro e di sinergia tra i vari livelli, un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale a beneficio del territorio. Un ringraziamento particolare all’assessore regionale Rizzoli per la disponibilità dimostrata nei confronti del territorio lecchese e in particolare del Centro di Formazione Professionale Alberghiero».