Festa patronale e raviolata a Somana

Una comunità quella della frazione di Somana nel comune di Mandello del Lario, in fermento nell'attesa e preparazione della Festa Patronale di Sant'Abbondio a cui la chiesa è dedicata. Per una edizione questa del 28 agosto 2022, dopo lo stop pandemico, che riveste duplici motivazioni di gioiosa aspettativa per un evento a calamitare l'attenzione di chi lo vive da anni, ma anche da condividere con le nuove generazioni. Il sacro edificio di Somana, consacrato nel 1803, eretto a parrocchia indipendente nel 1858, dedicata al Santo vescovo cattolico di origini bizantine nato a Salonicco è anche patrono della città di Como e della omonima diocesi.

Comunità in festa anche per l'incarico di Cardinale ad Oscar Cantoni

L'altro motivo di tripudio per l'intera comunità della circoscrizione vescovile è la vicinanza al loro Pastore Oscar Cantoni, chiamato a Roma per il Concistoro del 27 agosto a ricevere la berretta cardinalizia da Papa Francesco. Quindi il rione mandellese ha molteplici motivi di giubilo in questo fine agosto. Alla parte religiosa dell'evento della festa patronale, con la celebrazione domenica 28 alla 10.30 della messa solenne, Somana da anni spazia all'evento ludico, gastronomico conviviale che va sotto il nome di ?Raviolata?. Venerdi 26 agosto alle ore 19 come pure i successivi sabato 27 e domenica 28 si potrà - anche in caso di pioggia - degustare questo tipico e gustoso piatto presso lo spazio del campo sportivo di calcio.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)