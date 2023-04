Video | Ewan McGregor fa sognare sulle strade di Los Angeles con la Moto Guzzi V100

Un Jedi in sella all'ultima nata della Casa dell'Aquila per farla volare. Ewan McGregor, divo di Hollywood e noto appassionato guzzista, è protagonista dell'ultimo spot che lancia la Moto Guzzi V100 negli Stati Uniti.

L'attore, celebre per avere interpretato Obi Wan Kenobi nella saga di Star Wars, ha testato la nuova perla nata a Mandello (che celebra il Centenario della Guzzi) in uno spot girato sulle strade della California, dove McGregor risiede. Non è un mistero che la star sia legata da un profondo affetto alle moto dell'Aquila, delle quali è stato più volte testimonial anche in passato. Lo scorso settembre è giunto a Mandello per il raduno dei 100 anni dalla fondazione dell'azienda (posticipato dal 2021 causa pandemia).

Lo spot

Si tratta di una clip di poco più di un minuto girata dal regista Duncan Winecoff che offre scorci di quella suggestiva metropoli che risponde al nome di Los Angeles. La peculiarità del video è di essere stato girato interamente con una pellicola di 35 mm, un omaggio ai "vecchi tempi" del cinema di Hollywood. Nello spot si ammirano cinque modelli d'epoca, tutti di proprietà di McGregor, che a livello simbolico costituiscono un ponte tra passato e futuro.

"Quella sensazione di libertà: passato, presente, futuro. Dimentica il motivo. Ricorda il viaggio. Moto Guzzi, verso una nuova avventura" recitano le ultime parole dello spot.

La V100

Come scrive Moto Guzzi sul suo sito ufficiale, si tratta della "perfetta unione tra la grinta roadster e la comodità di una tourer. Una moto che rende divertente ogni curva offrendo, in aggiunta, tutti i comfort per i lunghi viaggi al rider e al passeggero".

La V100 è la prima moto a livello mondiale a vantare un sistema di aerodinamica adattiva, che consente a deflettori e parabrezza di adattarsi in base alla velocità migliorando il confort del guidatore.

Ewan McGregor

Il divo, già protagonista in fortunate pellicole cinematografiche quali Trainspotting, Stars Wars, Moulin Rouge, Angeli e Demoni, ha vinto l'Emmy Awards 2021 come migliore attore per il ruolo principale nella miniserie in onda su Netflix Halston, nella quale intepreta l'omonimo stilista.

Lo scorso anno è tornato protagonista nell'universo narrativo di Star Wars con la serie Kenobi, nella quale interpreta il leggendario maestro Jedi Obi Wan, ruolo già ricoperto nei film della trilogia "prequel" a inizi anni Duemila.