Inaugurata la nuova Lucia "Varenna", storia e poesia sul lago

La perla lecchese del Lario in festa per l'inaugurazione della sua "Lucia". Taglio del nastro e celebrazioni a Varenna in occasione della presentazione della nuova imbarcazione presentata venerdì sera presso la Riva Grande. La cerimonia rientrava nel programma delle iniziative organizzate per la Festa del Lago: a seguire, infatti, si è tenuta infatti la rievocazione storica dello sbarco dei profughi giunti dall’Isola Comacina, che nel 1169 venne distrutta dalle truppe imperiali di Federico Barbarossa.

"Questa sera ho il piacere di presentare la tipica barca a remi lariana, che porta il nome del nostro paese 'Varenna' - ha commentato il sindaco Mauro Manzoni - Si tratta dell'imbarcazione storicamente nominata 'batèl', seppure ai più sia nota con il nome di 'Lucia', di manzoniana memoria. Per intere generazioni le imbarcazioni hanno significato lavoro, mezzo di comunicazione, scambi sociali. In questa stupenda cornice paesaggistica, dove bellezze naturali e ingegno umano hanno creato un connubio meraviglioso, celebriamo questa sera l'ideale battesimo del 'batèl' che porta il nome del nostro meraviglioso borgo".

"Ogni volta che la vedremo solcare le acque del nostro lago, saremo tutti un po' orgogliosi di vedere il nome Varenna rappresentato nelle gare che verranno disputate nelle acque lariane e verrà ammirata in particolar modo dai visitatori che provengono da ogni parte del mondo".

"La barca è un simbolo ricco di significato, molto noto e diffuso fin dall’antichità, per i quali è simbolo del viaggio della morte e dell'immortalità. Il lago, come le nostre vite, a volte è placito, a volte tempestoso,

a volte accarezzato solo da un sottile filo di vento: compito nostro è portare a termine con dignità e umanità il nostro viaggio e guadagnare il porto sicuro che ci dona la piena felicità".

Il sindaco Manzoni e l'Amministrazione comunale di Varenna hanno quindi ringraziato l’Associazione Remiera “I Laghee” per l'opera di manutenzione e rimessaggio dell’imbarcazione e per la passione che esprimono nell'ingaggio dell'attività sportiva, elemento essenziale per la conservazione di questa tipica barca lariana e per il sostegno alle antiche tradizioni. Un grazie è stato espresso anche nei confronti del Bar Il Molto e a Luca Valsecchi per la decorazione del pontile con bellissimi fiori. Numeroso il pubblico presente.

La nuova Lucia di Varenna sarà ora utilizzata nelle manifestazioni di rappresentanza e per eventi sportivi. Ma sarà pure disponibile, a noleggio, per servizi fotografici di privati ed agenzie.