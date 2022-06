Rievocazione storica, fuochi d'artificio e street food: a Varenna torna la Festa del Lago

Prezzo non disponibile

"Dopo due anni di assenza finalmente torniamo, la Festa del Lago quest’anno ci sarà! La nostra bellissima Varenna sarà un grande palcoscenico di luce e colore". La Pro loco Varenna annuncia così, con soddisfazione, il ritorno di uno degli eventi simbolo del lago, sospeso nel 2020 e 2021 causa covid. Protagonisti saranno come sempre i fuochi d'artificio, ma non solo.

"A differenza delle precedenti edizioni, venerdì 1 luglio l’appuntamento è alla Riva Grande alle ore 22.00 per l’imperdibile rievocazione storica dello sbarco dei rifugiati dall’Isola Comacina, che quest’anno avverrà in un giorno separato da quello in cui verranno sparati i fuochi d’artificio - aggiungo gli organizzatori - Sabato 2 luglio serata con gli occhi e nasi all’insù, lungo la Passerella Giorgio Mornico e lungo lago alle ore 23.15 dove i sensazionali fuochi d’artificio saranno i protagonisti indiscussi della serata".

"Durante i 3 giorni di festa è previsto in località Olivedo lo Street Food con area attrezzata con tavolini e piccole strutture, food truck e stand dedicati con i migliori prodotti cucinati sul momento e da assaporare 'al volo' che rappresentano il meglio della cucina italiana e non solo".

Ci sarà anche un autotraghetto per il rientro in notturna

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Varenna, con il patrocinio del Comune di Varenna. "Un ringraziamento speciale alla Navigazione Laghi per la corsa speciale in autotraghetto con partenza da Varenna per Menaggio e Bellagio alle ore 00.30. Ciò renderà accessibile la manifestazione agli amici provenienti dall'intero bacino centrale del Lario". Tutte le informazioni dell'evento le potete trovare contattando Infopoint Varenna al numero 0341 830367 e visitando il sito www.varennaturismo.com