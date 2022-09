Le storiche imbarcazioni lecchesi portano il lago in laguna

La cultura e la tradizione del lago protagoniste alla Regata Storica di Venezia con la delegazione Lariana e le sue Lucie. Grazie ad ABIL Lecco il Lario è stato così rappresentato con eleganza nei giorni della mostra del cinema di Venezia. "L'Associazione Barche In Legno" nasce a Lecco nel 2012 nel ricordo di Adriano Galli, ultimo maestro d’ascia del capoluogo, con l’intento di creare le condizioni per il recupero, la valorizzazione e il rilancio della tradizione dell’artigianato delle barche in legno del ramo di Lecco del Lario.

La Regata Storica è l'appuntamento principale del calendario annuo di gare di Voga alla Veneta, disciplina unica al mondo praticata da millenni nella laguna di Venezia. È oggi resa ancora più spettacolare dal celebre corteo storico.

"Ringrazio Abil Lecco - ha commentato su Facebook il sindaco Mauro Gattinoni - per aver rappresentato la nostra città in questa storica manifestazione, che si svolge ogni anno la prima domenica di settembre, con la bandiera del Comune di Lecco. La cultura e la tradizione del nostro lago sono coì state protagoniste anche a Venezia". L'associazione ha espresso a sua volta "Grandissima soddisfazione" nell'aver potuto rappresentare Lecco alla Regata Storica Veneziana.