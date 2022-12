Quei due splendidi presepi a sostegno della ricerca

Due bellissimi presepi per sostenere la raccolta fondi di Telethon, entrambi realizzati nel Lecchese e in mostra al pubblico a pochi chilometri di distanza. Anche quest'anno il signor Marcello Sesana e la moglie Adelaide Redaelli di Vercurago, hanno infatti allestito nel loro giardino di casa una natività che come ogni anno, sta attirando tantissime persone anche dai comuni limitrofi per visitarla. Alla recente inagurazione nello spazio di via San Mauro a lato della ferrovia, hanno preso parte anche il sindaco di Vercurago Paolo Giovanni Lozza che ha ringraziato la famiglia Sesana per l’invito a questa cerimonia di inaugurazione, i Picett del Grenta e Angelo Fontana di Telethon.

Il presepe è stato benedetto da Don Andrea Pirletti, il quale ha ringraziato la famiglia Sesana che da oltre 30 anni allestisce il presepe nel proprio giardino ogni voltà con una novità, ma sempre all'insegna della tradizione, della devozione della solidarietà: i fondi raccolti andranno infatti a sostegno della ricerca per curare per le malattie genetiche e dare speranze concrete a tanti bambini e alle loro famiglie.

L'altro presepe a sostegno di Telethon è il “Presepe di Garlate” edizione 2022, realizzato come ogni anno da Angelo Burini nel suo giardino di via Valcavellino 61. Un'opera caratterizzata da tanta creatività, passione e generosità. Alla cerimonia d'inaugurazione, oltre al “padrone di casa” Burini, hanno preso parte anche il sindaco di Garlate Giuseppe Conti, il parroco don Matteo Gignoli e i referenti Telethon per la provincia di Lecco: Renato Milani, Gerolamo Fontana (presidente Uildm Lecco) e Angelo Fontana. Il loro appello a visitare le due natività hanno già ricevuto un'ottima risposta con gli apprezzanenti da parte dei visitatori. I presepi creati da Marcello Sesana e da Angelo Burini sarnno visitabili fino al 15 gennaio e i fondi raccolti andranno appunto a Telethon.