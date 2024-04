Ascolto Valmadrera si apre alla città: “Affluenza straordinaria”

La campagna elettorale è iniziata da pochi giorni, ma è partita forte. Dopo la premiere per la stampa, Ascolto Valmadrera e i partiti di centrodestra che sostengono la civica hanno organizzato il taglio del nastro della centralissima sede di via Manzoni, che “ha visto un'affluenza straordinaria da parte della comunità locale, dimostrando un forte interesse e coinvolgimento nell'attività politica e nel futuro della città”.

Il candidato sindaco Alessandro Leidi, noto imprenditore locale e già sfidante di Rusconi nel 2019, ha presenziato alla cerimonia di taglio del nastro, evidenziando “il ruolo cruciale della sede come luogo di incontro e dialogo tra i cittadini e la politica locale”. Oltre a essere uno spazio operativo, la sede sarà aperta ogni venerdì sera dalle 18 alle 20 e sabato pomeriggio dalle 16 alle 29, offrendo così un'opportunità continua di partecipazione e confronto. La presenza dei consiglieri regionali Mauro Piazza e Giacomo Zamperini ha “confermato l'importanza strategica di Valmadrera nel contesto politico regionale”.

La coalizione ha inoltre istituito un numero WhatsApp dedicato (371 6923618) per un contatto diretto e ha creato pagina social media per mantenere un costante scambio di idee con i cittadini. In concomitanza con l'apertura della sede sono stati organizzati due gazebo elettorali nel weekend, “rafforzando l'impegno nel coinvolgimento attivo della cittadinanza e nella diffusione dei propri valori e obiettivi”.