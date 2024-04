Ascolto Valmadrera si presenta: “Vogliamo una svolta epocale”

Alessandro Leidi ci riprova. Dopo aver sfiorato il successo nel 2019 l'imprenditore si è candidato nuovamente, ma questa volta con il supporto di tutto il centrodestra locale. “Ci sono persone sedute allo stesso tavolo, con stessa visione e stesse idee, per qualcosa di grande a partire dalle reali esigenze dei cittadini e della vita di ciascuno - ha spiegato Alberto Vassena durante la prima serata di apertura della sede di via Manzoni, 26 -. Abbiamo valutato tante persone, trovato competenze e motivazioni, voglia di impegnarsi. Dobbiamo essere un tutt'uno con i cittadini per soddisfare i loro bisogni. Ogni gruppo aveva un possibile candidato sindaco: Leidi ha dimostrato competenza ed esperienza, ha grandi doti professionali e capacità relazionale elevata; al suo fianco troviamo un'altra persona carismatica come Mauro Dell'Oro, penso che non ci sia pagina di una delibera che non abbia letto; infine sono due persone del fare pratico e fare bene. Siamo qui per un mandato più lungo, questo è solo un primo passo di una scala molto lunga. La gente deve percepire quello che per noi è un cambiamento epocale”.

Parola, quindi, ad Alessandro Leidi: 52 anni, imprenditore con due figli, nato a Valmadrera e già ben noto in città. “Grande soddisfazione e gratitudine, sono state poste le basi per un lavoro serio e attento, per ascoltare davvero la gente. Fare bene, per tutti. Il vero cambiamento è la concretezza, azioni anche semplici ma importanti per la quotidianità; le grandi svolte saranno un plus. Tutti conosciamo le complessità di una cittadina come Valmadrera. Il sostegno della parte politica è fondamentale per ottenere dei fondi, del resto abbiamo degli esponenti importanti sul territorio. Ascolto è la nostra filosofia, da oggi parte un percorso in cui mettere a frutto quanto fatto in 5 anni. Stiamo lavorando insieme da un po', mi rende orgoglioso il sostegno e la solidarietà della gente. Se sono qui oggi non lo faccio per me ma per i miei figli, perché possano avere un posto migliore, più colorato e aperto”.

Anche Mauro Dell'Oro è tutt'altro che sconosciuto a queste latitudini: 42 anni, tecnico specializzato, 2 figli, da due generazioni a Valmadrera. “Mi sono candidato per fermare il teleriscaldamento, abbiamo perso ma in 5 anni abbiamo studiato e imparato tanto. Si farà quello che c'è bisogno, non solo sotto elezioni. Vogliamo una Valmadrera a colori, che è festa e comunità”.

“È stata notata la volontà di non mollare per raggiungere un obiettivo - ha spiegato Gianluigi Valsecchi di Forza Italia -. Qui si vuole ascoltare davvero e queste persone se lo meritano”. Paolo Michele Gritti (Lega), ha guardato all'“unione naturale, non c'erano punti di contrasto. Conosco Alessandro da più di 5 anni, una delle sue grandi doti è quella di fare squadra ed è fortemente democratico, ascolta tutti e non comanda solo lui”.

“Siamo al servizio dei cittadini - ha precisato Donatella Scaravilli (Fratelli d'Italia) -. Il partito non avrà impatti sull'aspetto civico della coalizione. Le decisioni saranno comuni, di tutte le forze. L'obiettivo è solo quello di dare risposte. Lo facciamo per la passione del vivere bene. C'è voglia di cambiamento, ma non per questo la gente si fa andare bene tutto. Si è partiti dalle competenze, in ogni area amministrativa. Non un mettersi insieme a caso”.

Cos'è successo 5 anni fa? “Parliamo di pasticci e incomprensioni mai chiarite, oggi c’è stata la volontà di conoscersi fino in fondo senza basarsi sulla vox populi”, ha analizzato Gritti. “Fondamentalmente è stato sbagliato l’approccio, cosa che stavolta non è avvenuta - ha invece precisato Vassena -. Allora eravamo emergenti, stavolta ci siamo seduti tutti al tavolo e abbiamo steso una bozza di appunti del programma, trovando una convergenza e una naturale unità d’intenti”.

“La base di questa unione è nei cinque anni di fidanzamento e del dialogo che si è instaurato - ha spiegato Leidi -. Cosa faremo di certo? Concretezza nella sicurezza stradale, nel decoro urbano e nella pulizia dei marciapiedi, oltre che su anziani e categorie deboli”.

“La mia battaglia era quello di fermarlo e l’ho persa, mi ero candidato per lottare sulla posa dei tubi del teleriscaldamento - ha ricordato Dell'Oro -. Hanno votato in modo compatto contro la mia mozione e Valmadrera ha scelto di non esercitare il proprio peso per evitare quello che stiamo vivendo adesso. Anima ambientalista? Farò tutto quello che la legge mi dà la possibilità di fare per capire se potremo arrivare allo spegnimento, sempre che sia possibile”.

371 6923618 è il numero per comunicare direttamente con la lista, mentre ascoltovalmadrera@gmail.com è l'indirizzo e-mail di riferimento. La sede sarà aperta il venerdì dalle 18 alle 20, sabato dalle 16 alle 19: alle 11 di sabato 13 aprile è prevista l'inaugurazione aperta alla cittadinanza.