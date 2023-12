ALI Lombardia sceglie Gattinoni: è nell'ufficio della presidenza

Nuovo incarico istituzionale per Mauro Gattinoni. Il sindaco di Lecco è stato eletto, martedì, nel nuovo Ufficio di Presidenza di ALI Lombardia: le votazioni si sono svolte nella sala consiliare della Città Metropolitana di Milano nel corso del Congresso regionale alla presenza una platea di amministratori locali ed esponenti del mondo politico regionale. Al termine di un dibattito sui principali temi di indirizzo di Autonomie Locali Italiane è stato confermato Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, quale presidente regionale ed è stato eletto all’unanimità il nuovo Ufficio: ne fanno parte Stefania Bonaldi, vicepresidente ALI nazionale, Carlo Assi, consigliere di Cernusco sul Naviglio, Fabio Bottero, Comune di Trezzano sul Naviglio, Giuseppe Pignatiello, Comune di Castano Primo, Luisa Salvadori, Comune di Vizzolo Predabissi, Sara Santagostino, Comune di Settimo Milanese, Alberto Rossi, Comune di Seregno, Pasquale Gandolfi, Provincia di Bergamo, Andrea Furegato, Comune di Lodi, Mauro Gattinoni, Comune di Lecco, Giuseppe Villani, Comune di Pinarolo Po, Simone Moretti, Comune di Olgiate Comasco, Maria Teresa Formoso, Comune di Villimpenta, e Leonardo Richiusa, Comune di Olgiate Olona.

“Veniamo da 3 anni difficilissimi: la pandemia, che è stata una tempesta improvvisa e che ha messo a dura prova anche noi amministratori, poi la crisi economica e finanziaria del nostro Paese, e infine le guerre, la crisi energetica e climatica. Il 2024 deve segnare un tempo in cui ricominciare a costruire, guardando oltre l'attualità delle emergenze permanenti”: così il presidente regionale ALI Lombardia Lorenzo Radice. “Per questo abbiamo bisogno di rigenerarci, di spazi, tempi e reti in cui poterci confrontare su temi politici e non solo tecnico-amministrativi. La nuova presidenza, larga e rappresentativa di tutte le Province e i territori lombardi, sarà il luogo dove poter lavorare in più direzioni: sia all’interno del nostro territorio, facendo rete tra noi amministratori, sia con ALI nazionale, per portare a Roma le esigenze e le istanze degli amministratori lombardi”.

Carlo Assi, eletto nella presidenza regionale con delega alla comunicazione, ha evidenziato quelli che ritiene elementi fondamentali nella buona amministrazione: “Concretezza, nella gestione dell'ordinario e nel rispondere alle attese dei cittadini – ha spiegato Assi –, formazione, quale elemento necessario per tenere elevata la qualità competenza del personale politico, e futuro, per intercettare come area metropolitana milanese le opportunità offerte dal progetto smart cities europee”, e ha chiuso il suo intervento evidenziando l’esigenza di “valorizzare il patrimonio storico architettonico delle nostre città”.

“Siamo molto soddisfatti di aver costruito in una regione importante come la Lombardia una nutrita rete di amministratori locali che si muovono nell’interesse dei cittadini e delle giuste battaglie che riguardano i territori e l’intero Paese, con la giusta visione e vitalità per guidare la nostra associazione in Lombardia e per continuare a farla crescere”, ha invece dichiarato Matteo Ricci, presidente nazionale ALI e sindaco di Pesaro.

Fabio Bottero, eletto nella presidenza regionale con delega alla legalità, ha sottolineato che “la rete di ALI, con Leganet e Rete dei Comuni Sostenibili, è importante per sostenere le istanze dei Comuni a partire dalla necessità di inserire personale qualificato negli organici per affrontare le sfide del momento attuale”.