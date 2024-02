A fine gennaio a Lecco hanno fatto capolino vari cartelloni blu. Il destinatario è rivolto a Mauro Piazza, attuale sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia che qualche tempo fa si è detto pronto a un'eventuale candidatura per diventare sindaco della città capoluogo. Parole prese decisamente sul serio, tanto che in varie vie sono stati posizionati i messaggi "#ilmaurogiusto", per mettere sui due piatti della bilancia Piazza e l'attuale primo cittadino Mauro Gattinoni. Al voto si andrà nel 2026 e ci sono ancora gli equilibri interni al centrodestra da trovare in tal senso: di certo sarebbe quel nome forte cercato da anni.

Elezioni 2026: Piazza non si sbilancia

Dal canto suo Piazza non si è sbilanciato ulteriormente rispetto alla possibilità di correre per Palazzo Bovara: “Ringrazio gli amici un po’ burloni che hanno preso questa iniziativa, quasi da comitato promotore per le elezioni comunali con larghissimo anticipo. Confesso che girare in città e vedere questi cartelloni un po’ mi imbarazza. Perché c’è ancora molto tempo per decidere chi sarà il candidato alternativo a Mauro Gattinoni tra due anni. Perché la parola sta ai partiti, che immagino capaci di trovare il miglior sfidante. Perché i primi titolati a parlare sono i consiglieri comunali, visto l’impegno che ci mettono nel fare opposizione. Perché arriveranno candidature altrettanto valide, e perché la mia era solo una disponibilità, seria e vera, ma senza alcuna volontà di imposizione. Perché in politica non ci sono i “giusti” o gli “sbagliati”, ma solo chi si mette a disposizione della comunità con la propria storia ed esperienza, c’è chi è più capace e chi meno, chi porta risultati e chi frottole: ma tutto questo solo i cittadini votanti possono giudicarlo”.

“Grazie di cuore anche per le centinaia di messaggi che mi sono arrivati in appoggio ad una mia eventuale candidatura: mi hanno fatto un piacere enorme, il piacere che si prova quando senti la stima di tanti concittadini. Mi scuso se non ho risposto a tutti. Abbiamo dato un po’ di brio al triste gennaio, e ora calma. L’unica cosa certa è che il mio impegno e il mio sostegno per la città di Lecco non verranno mai meno. Il percorso è lungo. C’è tanto da fare. E tanto da dare”, ha concluso il sottosegretario.