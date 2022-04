Campo de Boi, volano stracci: “Bagarre politica per mettere fumo negli occhi. Strada? Si fa”

Bagarre politica. Viene etichettata così l'uscita di Ambientalmente e Con la Sinistra Cambia Lecco. Ad apporla è Corrado Valsecchi, oggi consigliere comunale di Appello per Lecco ma nel 2017 assessore in forza alla Giunta Brivio II. “Leggo esterrefatto i comunicati - premette il consigliere civico -. L'associazione ‘Amici di Campo de Boi’, che da anni si batte per avere una strada agrosilvopastorale come ce ne sono tante in Italia, Svizzera e Austria, è in possesso di tutte le autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. L'ultima rilasciata da questa amministrazione senza esitazioni”.

L'interrogativo di Valsecchi è quello relativo alla messa “in discussione un percorso avviato anni fa e che ha visto promuovere tutti i passaggi politici, tecnici e burocratici, trovando sempre condivisione tra i rappresentanti dell'associazione che accettavano le prescrizioni e il Comune? Bastano le grida e le urla di qualche iscritto alle due componenti di maggioranza per inibire un lavoro di anni? È questo il famoso cambio di passo? Nessuno sarà più sicuro quando dovrà andare in Comune a chiedere una autorizzazione, perché quando l'avrà avuta qualche forza di maggioranza potrebbe avere la velleità di bloccarla”.

“Non si può revocare niente”

Il consigliere si rivolge ai proprietari delle baite: “Questo, lo dico soprattutto agli Amici di Campo de Boi, non si può fare. Stiano tranquilli e non si lascino intimorire da questa bagarre politica che è promossa solo per buttare un po' di fumo negli occhi dei sostenitori arrabbiati dei due movimenti, ma sia Dossi che Anghileri sanno perfettamente che non possono revocare alcunché, anche perché le autorizzazioni terminali sono state concesse nel 2021 (a luglio, ndr) quando loro già governavano”.