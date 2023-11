Date errate screening colon retto: nuovo invio di 2.300 esiti da Ats Brianza

Date errate per lo screening del colon retto: nuovo invio di 2.300 esiti da parte di Ats Brianza. L'Agenzia di tutela della salute ha reso noto oggi, sabato 18 novembre, che sono stati recapitati a 2.366 cittadini delle province di Lecco e Monza, esiti relativi alla campagna di screening del colon retto, con data di esecuzione e invio errata. "L'informazione relativa all'esito, dopo puntuale verifica, risulta invece corretta" - precisano gli uffici di Ats.

L’agenzia, individuato l’errore sulle date, a seguito dei controlli regolarmente eseguiti, ha dato indicazione al servizio esterno di bloccare tempestivamente l’invio delle lettere. "Il fornitore del servizio di postalizzazione ha dichiarato di aver fatto un errore, a causa di un aggiornamento non corretto dei campi variabili. Scusandoci con tutte le persone interessate, informiamo che nei prossimi giorni verranno inviate le lettere definitive con le date corrette". L’ufficio relazioni con il pubblico di Ats Brianza resta a disposizione dei cittadini per qualsiasi informazione in merito.