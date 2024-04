Dalla schiena alla cervicale, 5 esercizi contro il dolore cronico

Un recente studio realizzato da AstraRicerche in collaborazione con Novartis Italia, ha rivelato come il 35% degli italiani è sempre più preoccupato per il futuro della propria salute. Come illustrato dai colleghi di Today.it tra le fonti di maggiore preoccupazione spiccano l’invecchiamento e le malattie legate all’età.

Con un quadro di invecchiamento della popolazione sempre maggiore, in Italia diventa sempre più necessario tenere conto della qualità della vita. Qualità della vita che è posta al centro anche dinanzi gli avvenimenti dell’era moderna, che comportano stress, ansia, sedentarietà, eccetera, componenti che possono facilitare una crescita di elementi avversi tra cui il dolore.

Dolore cronico: come prevenirlo

Il dolore cronico rappresenta una sfida quotidiana per milioni di individui, incidendo significativamente sulla qualità della vita e con lo scopo comune di mantenere in salute la muscolatura.

In particolare, esistono prove dirette a sostegno dell'effetto anti-invecchiamento relativo all'attività fisica regolare. Praticato a qualsiasi età, l'esercizio motorio previene futuri dolori muscolo-scheletrici, in particolare nella regione cervicale, lombare e nelle articolazioni. L'esercizio fisico è in grado di aumentare non solo la longevità, ma anche la qualità della vita: esistono movimenti pensati per "rimanere giovani", o meglio, invecchiare in un modo migliore.

Approfondimenti scientifici e clinici, come quelli esplorati nel libro "Scienza e clinica del dolore: un approccio basato sull'evidenza", edito da FisioScience - startup dedicata ai professionisti della fisioterapia - evidenziano l'importanza di approcci preventivi e terapeutici basati sull'evidenza per affrontare il dolore. Questa comprensione sottolinea quanto sia cruciale integrare esercizi specifici nella routine quotidiana per mitigare i rischi associati alla sedentarietà e migliorare il benessere generale.

Gli esercizi contro il dolore

Non servono pillole magiche ma basta seguire alcune semplici ma fondamentali indicazioni nel corso del tempo. Ecco cosa si può fare, per prevenire, secondo Niccolò Ramponi, Valerio Barbari, Stefano Diprè, Giandomenico Campardo e Paolo Torneri, fisioterapisti e fondatori di FisioScience:

Stretching cervicale: Per allentare la tensione nel collo, è utile eseguire movimenti lenti di rotazione della testa, inclinando alternativamente verso destra e sinistra, e poi in avanti e indietro, mantenendo ogni posizione per circa 10 secondi.

Rotazioni delle spalle: Alleviare la rigidità delle spalle e del tratto superiore della schiena con rotazioni delle spalle in avanti e indietro per 10 ripetizioni ciascuna.

Stretching delle braccia e del polso: Per prevenire il tunnel carpale e altri disturbi correlati all'uso prolungato di mouse e tastiera, è importante eseguire stretching delle braccia e delle mani, estendendo le braccia e flettendo i polsi in avanti e indietro.

Esercizi lombari: Seduti sulla sedia, con i piedi ben piantati a terra, eseguire delicati piegamenti laterali del busto mantenendo la schiena dritta. Questo aiuta a mantenere la flessibilità della colonna vertebrale e a prevenire il dolore lombare.

Sollevamento delle gambe: Per stimolare la circolazione nelle gambe e ridurre il rischio di gonfiore, è utile eseguire brevi serie di sollevamenti delle gambe da seduti, mantenendo la contrazione per qualche secondo.

"Integrare questi semplici esercizi nella routine quotidiana non solo può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare dolori cronici ma può anche migliorare la concentrazione e l'efficienza nelle attività quotidiane. La chiave è la regolarità e l'attenzione alla corretta esecuzione, aspetti che si riflettono nel consiglio di dedicare brevi pause durante la giornata lavorativa esclusivamente al movimento e al benessere fisico". spiega Niccolò Ramponi, fisioterapista e founder di FisioScience.

In conclusione, mentre la ricerca scientifica continua a fornire conoscenze preziose sul dolore e sulle sue terapie, è fondamentale adottare un approccio proattivo nella gestione della salute fisica, specialmente in contesti sedentari. Gli esercizi sopra descritti rappresentano un punto di partenza efficace per chiunque desideri migliorare il proprio benessere quotidiano e prevenire le comuni problematiche legate all’età.