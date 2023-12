Campione di canoa in cattedra alla Stoppani

I ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Stoppani di Lecco hanno avuto la possibilità di avvicinarsi ancora di più alla realtà dello sport per i diversamente abili. Dopo aver preso parte, a settembre, all’arrivo della "Staffetta Tricolore" e aver studiato durante le lezioni di educazione civica, le origini, le caratteristiche, le tipologie e le finalità delle attività sportive per i disabili, gli alunni hanno potuto conoscere personalmente Kwadzo Klokpah.

Il forte canoista derviese, della società Canottieri Lecco, ha raccontato la propria storia agli studenti, catturando la loro attenzione in merito ai temi legati allo sport e all'inclusione, esponendo inizialmente ricordi d’infanzia personali legati alla sua terra d’origine, il Ghana, per poi soffermarsi sulle imprese sportive, dal ripescaggio per Tokio alla fresca qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi 2024.

Evidente come Kwadzo abbia trovato nello sport un’occasione di rilancio, un modo per dimostrare che la disabilità è una caratteristica e non un limite. "Lo sport mi ha aiutato a superare i miei problemi e le mie difficoltà" - ha sottolineato il campione dicendosi felice di aver potuto raccontare nella scuola lecchese la propria esperienza.

I ragazzi hanno salutato l'atleta con un grande in bocca al lupo per Parigi, promettendo, a settembre, di essere tutti davanti agli schermi tv per tifare per lui. A fine incontro, organizzato dalle docenti del dipartimento di educazione fisica, Daniela Segalli, Eleonora Chiappa e Pamela Rusconi, Kwadzo ha lasciato una dedica ad ogni classe e firmato una lunga serie di autografi.