Treni storici, riparte il Lario Express: ecco programma e date

Il 13 giugno riparte il Lario Express, Milano – Como – Lecco, con fermate a Monza, Lissone, Desio e Seregno che rappresentano le tappe sulla tratta che porta al lago di Como: un viaggio per scoprire i laghi della Lombardia.

In viaggio c'è la locomotiva elettrica e vapore con carrozze anni ’30 “Centoporte” che prima di arrivare al lago, appunto, attraversa anche la Brianza.

Si tratta di una bellissima occasione per valorizzare i laghi, una modalità diversa e e affascinante per visitare il territorio e in particolare gli splendidi laghi lombardi. Un modo per agevolare l’afflusso di turisti e determinare benefici per l'economia locale che ha bisogno di ripartire.

Regione Lombardia mette a disposizione per i treni storici 500.000 euro l'anno attraverso Ferrovienord, tra attivazione dei servizi e lavori di manutenzione dei convogli d'epoca. Il progetto, messo in campo con Fondazione Fs e Ferrovienord, ha ottenuto ottimi riscontri anche nel 2020.

Programma 2021

Il calendario dei treni storici nel 2021 è articolato su tre itinerari:

- Sebino Express: Milano - Bergamo - Palazzolo - Paratico;

- Laveno Express: Milano - Gallarate - Laveno, con possibilità di crociera 'charter' sul Lago Maggiore;

- Lario Express: Milano - Como - Lecco, con possibilità di prosecuzione con battello di linea da Como a Lecco via Bellagio (o viceversa);

Le date

- 13 giugno Como-Lecco

- 20 giugno Paratico

- 27 giugno Como-Lecco

- 4 luglio Laveno

- 5 settembre Paratico

- 12 settembre Como-Lecco

- 19 settembre Laveno

- 26 settembre Como-Lecco

- 10 ottobre Paratico

- 17 ottobre Laveno

(Ilcittadinomb)