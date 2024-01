Un campione del triplete sulle nevi di Bobbio. Maicon ha infatti raggiunto le piste da sci dell'alta Valsassina e postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae sorridente con giaccone e berretto a poca distanza dagli impianti di risalita della funivia. "Frio" - freddo, è l'unica parola postata dal calciatore brasiliano che in campo seminava chilometri lungo la fascia destra, giocando e calciando con classe e potenza.

Innanzitutto con l'inter di Mourinho che nel 2010 conquistò Coppa Italia, Scudetto e Champions, e poi con la Roma, senza dimenticare la nazionale brasiliana con la quale Maicon vinse anche due edizioni della Coppa America. Apparte un po' il clima, Douglas Sisenando - questo il suo nome per intero - sembra proprio apprezzare lo spettacolare scenario innevato dei Piani di bobbio, nota località sciistica lecchese.

Sempre rimanendo in ambito calcistico, le montagne di Lecco e dintorni - in una stagione però più calda - avevano già conquistano in passato anche Diletta Leotta. La nota presentatrice, conduttrice e showgirl televisiva, aveva raggiunto nel giugno del 2020 il Rifugio Rosalba, struttura posta alla base della cresta Segantini sulla Grignetta (Grigna Meridionale). Anche in quel caso non mancò il racconto social della stessa Leotta e degli amici con lei impegnati nella salita.