Escrementi sotto i portici, l'ironia corre sui social: "Il nuovo bagno pubblico"

Una latrina a cielo aperto, seppure sotto un portico. L'ennesimo caso fa discutere a Mandello, dove episodi del genere purtroppo sono diventati piuttosto frequenti negli ultimi mesi.

Il luogo del misfatto, questa volta, è piazza Luciano Manara, sulla strada che congiunge Molina a Tonzanico. A sollevare l'indignazione la foto postata da un utente sul gruppo Facebook Sei di Mandello se che ritrae i 'bisognini' lasciati sul posto, evidentemente, da un umano e non da un animale.

"Per chi avesse bisogno nelle ore notturne è aperto un nuovo bagno pubblico in piazza Manara" recita il testo del post. Diverse, come prevedibile, le reazioni dei cittadini mandellesi e numerosi i commenti. "In generale le strade di Mandello sono più sporche del solito. È un peccato questa incuria e maleducazione" fa notare R., "C'è in giro uno schifo. Angoli inzuppato e puzzolenti. Cani o bipedi, non fa differenza. Basterebbe poco per essere definiti civili" risponde P.

Ma S. ha le idee chiare: "Questi non sono i cagnolini... fermo restando che lì non è opportuno neanche per i cagnolini e comunque bisogna pulire".